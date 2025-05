Region pełen wydarzeń – przegląd najlepszych imprez, koncertów i spektakli [16–22 maja]

Koncerty, spektakle, kabarety i rodzinne atrakcje – sprawdź, co warto zobaczyć w regionie w dniach 16–22 maja. Przed nami weekend i tydzień pełen emocji, muzyki i dobrej zabawy!

Chorzów

Domówka w stylu Western

Jesteście gotowi na wejście do Saloonu? Tym razem organizatorzy zapraszają wszystkie kowbojki i kowbojów na szalone tańce w rytmie największych hitów! Jak co miesiąc najlepsze stroje będą nagradzane w konkursie.

Godz. 20:00, MDK Batory

Chorzów

Spektakl muzyczny "Zbrodnia i kara"

Akcja rozgrywa się współcześnie na Załężu w Katowicach. Bohaterem jest Rodion Raskolnikow, były student prawa. Rodion mieszka w starej kamienicy w małym pokoju na poddaszu. Nie pracuje, żyjąc z pieniędzy przysyłanych przez siostry. Buntuje się przeciw porządkowi świata. Ma poczucie, że bogaci dorabiają się w nieuczciwy sposób wykorzystując innych, słabszych od siebie. Postanawia zmienić ten stan rzeczy. Obiektem jego nienawiści staje się lichwiarka, która pożycza pieniądze na wysoki procent i bezwzględnie egzekwuje długi. Rodion próbuje wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę...

Zobaczymy klasyczną powieść w nowej odsłonie i poszukamy wspólnie odpowiedzi na ważne pytania: czy szlachetny cel uświęca środki?, czy wybitnej jednostce wolno więcej?, czy w pewnych okolicznościach mamy prawo zabić drugiego człowieka?

Godz. 19:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Koncert "Coubey & 13AM"

Coubey to chłopak z gitarą i świetnym wokalem przywodzącym na myśl Passengera, singer-songwriter z Pragi, grający indie / folk / pop. Wraz ze swoim producentem zagrają w Gliwicach koncert w ramach europejskiej trasy promującej jego debiutancki album Rome Diaries.

Godz. 20:00, Cechownia

Zabrze

Koncert Inaugurujący 18. Metropolitalne Święto Rodziny

Metropolitalne Święto Rodziny to coroczna inicjatywa promująca wartości rodzinne, wspólnotowe oraz wzmacniająca więzi międzypokoleniowe. Wydarzenie to, organizowane od 2007 roku, gromadzi mieszkańców całego regionu wokół idei wspólnego świętowania i budowania silnych, opartych na miłości i szacunku relacji rodzinnych.

Tegoroczna inauguracja uświetniona zostanie koncertem zespołu Arka Noego – formacji muzycznej, która od lat bawi, wzrusza i przekazuje ważne wartości poprzez energiczne piosenki śpiewane przez dzieci i dorosłych. To wydarzenie pełne radości, śpiewu i rodzinnego ducha – idealne dla całych rodzin, niezależnie od wieku!

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Koncert Syntetic, czyli Człowiek Widmo

Koncert „Prze/błyski” to nowe, stare, znane i nieznane wcielenie Miszcza śląskiego surrealizmu klubowego znanego trzem pokoleniom jako Syntetic lub Człowieka Widmo... Trans, bounce i opowieści – no właśnie o czym? Całe szczęście nie zawsze potrzebna jest odpowiedź. Usłyszymy najnowszą płytę „Prze/błyski” w wersji koncertowej oraz stosowną dawkę evergreenów: Kleopatrów, Templariuszy i czego dusza zapragnie.

Godz. 21:30, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Święto Miasta Chorzów 2025 – koncerty i Kolorowy Korowód

Przed nami dzień wypełniony atrakcjami dla małych i dużych. W programie między innymi:

14:00 - Wielka parada ulicami miasta

16:00 - Szyb Prezydent – koncerty TAK BRZMI CHORZÓW: INGA, GACEK + GOŚCIE, K-ESSENCE

Ponadto strefy tematyczne, piknik rodzinny i miasteczko festiwalowe

Godz. 16:00, Szyb Prezydent

Gliwice

Stand-up Grzegorz Dolniak "Mogło być gorzej"

Najnowszy stand-up Grzegorza Dolniaka to komediowa podróż od zawalonej rzeczami komórki lokatorskiej, przez agresywną jazdę Skodą Citigo, fish spa, chmury w kształcie psów, marzenia o komputerze stacjonarnym, aż po podwyższony cholesterol, podczas której Grzegorz z charakterystyczną dla siebie ekspresją udowodni Wam, że zawsze mogło być gorzej.

Godz. 20:30, Scena Gliwicka 120

Ruda Śląska

Koncert Eleni z zespołem

Eleni – jedna z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek – urodziła się w 1956 roku w Bielawie koło Wrocławia. Z muzyka zetknęła się w dzieciństwie, gdyż pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Już w szkole średniej uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym jako solistka zespołu „Ballada”. Po egzaminie maturalnym w 1975 roku została zaangażowana do profesjonalnego zespołu Prometheus działającego przy Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie. Jako solistka równolegle z występami na estradzie dokonywała nagrań radiowych i brała udział w licznych programach telewizyjnych. Pierwszą płytę długogrającą – „Po słonecznej stronie życia” nagrała z zespołem Prometheus w 1977 roku. W następnych latach ukazały się jej kolejne płyty długogrające: „Moja miłość” , „Buzuki disco”, ” Ty jak niebo, ja – jak obłok”, „Lovers”, „Grecja raz jeszcze”, „Morze snu”, „Muzyka Twoje imię ma”, „Miłość jak wino”, „Wakacyjny flirt” , „Moje Credo”, „Nic miłości nie pokona” oraz „Kolędy Polskie”. Za większość z powyższych pozycji Eleni otrzymała „Złote Płyty”. Obecnie Eleni występuje ze swoim zespołem pod kierownictwem Kostasa Dzokasa.

Już 17 maja wystąpi w rudzkim Domu Kultury.

Godz. 19:00, Dom Kultury Bielszowice

Zabrze

Kabaret Moralnego Niepokoju – "Normalne to to nie jest"

W dobie, gdy codzienność zaskakuje nas bardziej niż kiedykolwiek, Kabaret Moralnego Niepokoju postanowił wyrazić to na scenie, serwując nowe skecze pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Czy to możliwe, że dzisiejsze „normalne” to zwykłe szaleństwo?

Kabaret Moralnego Niepokoju zaprasza na wieczór pełen nowych skeczy, w trakcie którego codzienne absurdy stają się źródłem śmiechu. Najnowszy program grupy to mieszanka śmiałych obserwacji i inteligentnej komedii, które bawią i zmuszają do refleksji.

Premierowe skecze pełne są codziennych absurdów – od gołych kostek w mroźne dni po śmiałe rozmowy o zmieniającym się znaczeniu słów. Nie ma już normalnej zimy ze śniegiem, na pustyni była ostatnio powódź i zalało Dubaj, strach coś powiedzieć, bo cię zakrzyczą, że tak się nie mówi. Kiedyś były wspomnienia, teraz są wyłącznie traumy.

„Normalne to to nie jest” zaskakuje, bawi i pozostawia widza z przemyśleniami o świecie, który zmienia się na naszych oczach. Nie przegap tej komediowej uczty ducha, którą zapamiętasz na długo!

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Battle Rap vol.2

Po pierwszej, pełnej emocji edycji Rap Battle, przyszedł czas na kolejne starcie! Na Scenie pod Schodami (Sienkiewicza 3, Chorzów) ponownie spotkamy się, by zobaczyć stracie raperów. Organizatorzy gwarantują niezapomnianą atmosferę i prawdziwy hip-hopowy vibe.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Filharmonia Seniora - koncert muzyczno-edukacyjny

"Filharmonia Seniora" to propozycja ŚTI skierowana do osób dorosłych, która ma charakter cyklicznego programu muzyczno-edukacyjnego. Każdy koncert to prezentacja kolejnych instrumentów muzycznych występujących w orkiestrach symfonicznych. Słuchacze poznają ich budowę, zajrzą do ich wnętrza, często spróbują też wydobyć z nich dźwięki.

W maju prezentowanym instrumentem będzie harfa.

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Zabrze

Kabaret Zdolni i Skromni – "Da się zrozumieć"

O czym będzie program? O tym, że w tych nieszczęsnych czasach pełnych podziałów, kłótni i nieporozumień, „da się zrozumieć” drugiego człowieka. Nieważne, czy jest Ślązakiem, Czechem, mechanikiem, dekarzem, urzędnikiem. Nieważne na kogo głosuje i z kim śpi. Odrobina dobrej woli i wszystko „Da się zrozumieć”.

Godz. 16:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Spektakl "Rodzina w sieci"

"Rodzina w sieci" to najnowszy projekt autorski Wawrzyńca Kostrzewskiego, znanego młodym widzom Kamienicy ze spektakli "Wszechmocni w sieci" i "Dragi donikąd", tym razem skierowany do widzów w każdym wieku.

Spektakl, uciekając od prostych ocen, przystawia absurdalną i humorystyczną soczewkę do kultury social mediów, influencerów i chronicznego bycia online.

Godz. 17:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

"Piosenka jest dobra na wszystko"- koncert w wykonaniu Janusza Krucińskiego

Janusz Kruciński aktor i wokalista mucicalowy, znany z tak wielkich ról jak: Che Guevara z musicalu "Evita", Jezus z musicalu "Jesus Christ Superstar", czy Hyde z musicalu "Jekyll & Hyde"(za którego w 2007 roku nominowano go do nagrody teatralnej "Złota Maska"), "My fair Lady", "Les Misèrables","Deszczowa Piosenka","Mamma Mia", "Piloci", "Miss Sajgon", czy "Taniec Wampirów".To tylko mała część tytułów, w których grał wiodące role. Występował na wielu scenach teatralnych tj.: Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Roma w Warszawie, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera na Zamku w Szczecinie , Teatr Muzyczny w Łodzi i wielu innych. Jest autorem tekstów piosenek, przekładów wierszy a telewidzom Jego głos jest znany z licznych ról dubbingowych. Pasjonuje się również fotografią, a prace Janusza Krucińskiego, opowiadające zakulisową historię tworzenia spektakli, były prezentowane na wielu wernisażach.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Sosnowiec

Spektakl "Nowa Księga Dżungli"

Opowiedziana na nowo historia Mowgliego, w którego tym razem wciela się dziewczynka. Jakie wyzwania czekają na nią w świecie dżungli?

Historia Mowgliego, chłopca wychowanego w dżungli przez wilki, stanowi trzon zbioru opowiadań Rudyarda Kiplinga pt. „Księga dżungli”. To opowieść o dojrzewaniu i pokonywaniu strachu, o rozpoznawaniu swojego miejsca w świecie i o przeznaczeniu. Postanowiliśmy znaleźć inny potencjał tej klasycznej historii, uczynić ją bardziej współczesną i nieznacznie zaingerowaliśmy w treść. Naszym Mowglim będzie dziewczynka, która w magicznych okolicznościach trafi do dżungli i podejmie się pokonania Shere Khana.

Godz. 10:00, Teatr Zagłębia

Bytom

Koncert: MAMY SIEBIE "Rodzina Nadzieją"

Piękny, pełen wzruszeń i uśmiechów koncert dedykowany Rodzicom z okazji Dnia Matki i Ojca. Na scenie BECEKu zaprezentują się niezwykle zdolni wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu. Czekają na Was występy zespołów muzycznych, rytmicznych i tanecznych, jak również występy solistów oraz duetów – do tego piękna scenografia i niezwykłe aranże muzyczne, które stworzą niezwykle wzruszające widowisko.

Godz. 17:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Pierwiastki Dramatyczne Materii Curie - interaktywna wystawa performatywna

To projekt edukacyjny, wystawa interaktywna, która zainspirowana została spektaklem „Curie – trzy kolory”.

Widz, uczestnik zostanie zaproszony do obejrzenia wystawy, podzielonej na trzy kolory i trzy etapy: od rozpoczęcia życiowej podróży wielkiej naukowczyni, przez część biografii dotyczącej działalności naukowej, aż do jej śmierci.

Uczestnicy wystawy będą brali czynny udział w wydarzeniach. Towarzysząc Marii przekonają się, że jej życie, to czas naznaczony nieustającą walką, pasją, siłą determinacji, a także wielkimi osiągnięciami oraz przełomami.

Wystawa tworzy namacalną przestrzeń życia bohaterki, wypełnioną przedmiotami kojarzącymi się z aktywnym laboratorium. Głos Marii jest przewodnikiem, wprowadzającym widzów w przestrzeń informacyjną, zaaranżowaną w taki sposób, by stworzyć atmosferę eksperymentu.

Godz. 11:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Koncert "Hity Musicali!"

Koncert Hity Musicali! to niezwykłe wydarzenie dla wszystkich fanów teatru muzycznego. W jeden wieczór publiczność będzie miała okazję zanurzyć się w świecie największych hitów musicalowych, które od dekad zachwycają widzów na całym świecie.

Musical, jako forma teatralna, ma swoje korzenie w XIX-wiecznym wodewilu i operetce. Jego złoty wiek przypada na środek XX wieku, kiedy to na Broadwayu i West Endzie pojawiły się takie dzieła jak West Side Story, Koty czy Upiór w operze. Te spektakle nie tylko zrewolucjonizowały świat teatru, ale stały się istotną częścią globalnej kultury.

Podczas koncertu Hity Musicali! widzowie będą mieli okazję usłyszeć nie tylko legendarne utwory z takich musicali jak Evita, Taniec wampirów, The Rocky Horror Show, ale również piosenki z najbardziej znanych filmów muzycznych takich jak Titanic, Bodyguard, czy Moulin Rouge!. Hity musicali! to nie tylko koncert, ale również podróż przez historię tego fascynującego gatunku, pełną emocji, pasji i niezapomnianych melodii.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Sosnowiec

Interaktywny spektakl dla dzieci "Literówka"

Literówka to zaproszenie do twórczej zabawy z literami i wyobraźnią. To skok w wielowymiarowe doświadczenie liter, które mogą być tak różnorodne, jak świat, który nas otacza. Spektakl stworzony został z myślą o dzieciach w wieku 4-6 lat i bliskich im dorosłych.

Na spektakl warto przyjść w wygodnym stroju. Na scenie, będącej jednocześnie widownią uczestnicy będą poruszać się bez obuwia.

Bezpośrednio po spektaklu odbędą się warsztaty teatralne, które poprowadzi Nina Wolska-Pruszowska, teatralna pedagożka. Udział w warsztacie jest bezpłatny dla uczestników spektaklu.

Godz. 9:30, Teatr Zagłębia