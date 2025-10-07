Wiadomości z Sosnowca

Spacer po Ostrowach Górniczych w Sosnowcu: odkryj dzielnicę pełną historii i uroku

  • Dodano: 2025-10-07 11:30

12 października rusza bezpłatny spacer po Ostrowach Górniczych w Sosnowcu. Poznaj niezwykłe zabytki i historię dawnej dzielnicy Niemce. Start: godz. 10:00, ul. Starzyńskiego 50.

Spacer po Ostrowach Górniczych w Sosnowcu

Sosnowiec ponownie zaprasza miłośników lokalnej historii i architektury na kolejną wyjątkową przechadzkę. Tym razem 12 października o godz. 10.00 wyruszymy na “Niespieszną przechadzkę po Ostrowach Górniczych” – jednej z najciekawszych dzielnic miasta, dawniej znanej jako Niemce.

Zabytki, styl zakopiański i zapomniane historie

Spacer poprowadzi doświadczony przewodnik Artur Ptasiński, a na trasie znajdzie się wiele unikalnych budowli wzniesionych przez Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Uczestnicy zobaczą m.in. słynny Dom Ludowy (Klub w Niemcach) – perłę stylu zakopiańskiego w środku Zagłębia.

Po drodze odwiedzimy też z zewnątrz dawne ambulatorium, budynki szkolne, willę, szpital i charakterystyczne domy mieszkalne w stylu dworkowym. W planie także chwila refleksji przy starym kopalnianym szybie, gdzie spoczywają ofiary tragicznych wydarzeń – rodzina Mackiewiczów i Jerzy Piwowarczyk.

Ważne informacje dla uczestników spaceru

Zbiórka zaplanowana jest przy przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik (ul. Starzyńskiego 50). Na miejsce można dojechać autobusami linii M4, 28, 34, 220 i 622. Trasa liczy ok. 3 km i potrwa około 3 godzin. Udział jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą o odpowiedni ubiór turystyczny i przypominają, że udział odbywa się na własną odpowiedzialność.

Spacer organizuje Fundacja Epikur w ramach projektu „Zróbmy sobie klimat – sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027.

Sosnowiec ma wiele tajemnic i opowieści, które warto poznać osobiście. Byłeś już na podobnym spacerze? Daj znać w komentarzu i sprawdź pozostałe artykuły na sosnowiecki.pl – być może znajdziesz kolejną okazję do miejskiej przygody!

