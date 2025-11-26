„Samoobrona dla Kobiet w Policji” – szkolenie w sosnowieckiej komendzie

W Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyły się zajęcia z samoobrony dla kobiet. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskich obchodów „100-lecia Kobiet w Policji” oraz inicjatywy „Samoobrona dla Kobiet w Policji”. Uczestniczki miały okazję zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą okazać się niezbędne w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia z samoobrony dla kobiet w ramach 100-lecia Policji

Zajęcia były pierwszym elementem cyklu szkoleń, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości i gotowości do reagowania w trudnych, nagłych sytuacjach. Szkolenie ma nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa uczestniczek, ale również udoskonalić umiejętności w obszarze technik obronnych.

Praktyczne metody obrony i aspekt psychologiczny

Pod okiem doświadczonych instruktorów panie uczyły się podstawowych metod odpierania ataku, unikania zagrożeń oraz reagowania na niespodziewane sytuacje kryzysowe. Instruktorzy zwracali uwagę nie tylko na same techniki fizyczne, ale również na aspekt psychologiczny – utrzymanie spokoju, ocenę ryzyka oraz umiejętność świadomego unikania konfliktów.

Kolejne spotkania i rozwój umiejętności

Zajęcia przeprowadzili policyjni instruktorzy. Podczas treningu uczestniczki poznały praktyczne metody obrony w przypadku próby napaści czy ataku z zaskoczenia. Zapowiedziano już kolejne spotkania szkoleniowe, podczas których kobiety będą rozwijały zdobyte umiejętności. Takie działania to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale przede wszystkim realne wsparcie, aby mogły czuć się bezpiecznie i pewnie, niezależnie od sytuacji.