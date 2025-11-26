Sosnowiec: Pracownik firmy okradł miejsce pracy – grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci z komisariatu I w Sosnowcu ustalili i zatrzymali 49-latka, który włamał się do firmy, w której pracował. Mężczyzna skradł z niej około 40 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Włamanie do firmy w Sosnowcu

Do Komisariatu I Policji w Sosnowcu wpłynęło zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem, do której doszło w jednej z firm mieszczących się przy ulicy Grota-Roweckiego. Według zgłoszenia sprawca, po dostaniu się do środka, ukradł pieniądze w kwocie około 40 tys. zł.

Policjanci natychmiast rozpoczęli ustalenia, kim był sprawca. Śledczy zabezpieczyli i przeanalizowali zabezpieczone materiały dowodowe, w tym zapisy monitoringu, a także zweryfikowali informacje mogące mieć związek ze sprawą.

Ustalenie sprawcy i zatrzymanie

Działania policjantów przyniosły efekty w postaci ustalenia, że za zdarzeniem tym stoi 49-letni pracownik firmy. Mieszkaniec Czeladzi został zatrzymany przez mundurowych z komisariatu I. Podejrzany usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia.