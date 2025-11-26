Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec: Pracownik firmy okradł miejsce pracy – grozi mu 10 lat więzienia

  • Dodano: 2025-11-26 11:00

Policjanci z komisariatu I w Sosnowcu ustalili i zatrzymali 49-latka, który  włamał się do firmy, w której pracował. Mężczyzna skradł z niej około 40 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Włamanie do firmy w Sosnowcu

Do Komisariatu I Policji w Sosnowcu wpłynęło zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem, do której doszło w jednej z firm mieszczących się przy ulicy Grota-Roweckiego. Według zgłoszenia sprawca, po dostaniu się do środka, ukradł pieniądze w kwocie około 40 tys. zł.

Policjanci natychmiast rozpoczęli ustalenia, kim był sprawca. Śledczy zabezpieczyli i przeanalizowali zabezpieczone materiały dowodowe, w tym zapisy monitoringu, a także zweryfikowali informacje mogące mieć związek ze sprawą.

Ustalenie sprawcy i zatrzymanie

Działania policjantów przyniosły efekty w postaci ustalenia, że za zdarzeniem tym stoi 49-letni pracownik firmy. Mieszkaniec Czeladzi został zatrzymany przez mundurowych z komisariatu I. Podejrzany usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również