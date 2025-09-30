Wiadomości z Sosnowca

Przed nami Weekend Seniora z Kulturą w Pałacu Schoena

  • Dodano: 2025-09-30 12:30

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu przyłącza się akcji „Weekend Seniora z Kulturą”. To ogólnopolska inicjatywa, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu i zachęcanie osób starszych do regularnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Od lat projekt ten daje seniorom możliwość korzystania z bogatej oferty instytucji kultury w ich najbliższej okolicy. Jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć to wydarzenie i zaprosić do naszego muzeum wszystkich zainteresowanych. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w dniach 4-5 października 2025. W tych dniach osoby 60+ będą mogły zwiedzać wystawy bezpłatnie.

Organizatorzy zapraszają do obejrzenia: wystawy stałej Polskie szkło współczesne, ekspozycji czasowej Uratowane dziedzictwo – wystawa szkła użytkowego ze zbiorów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, wystawy malarstwa Błękitny Pałac. Karolina Zaborowska – malarstwo. nowej, kameralnej wystawy szkła – której szczegóły pozostawiamy na razie jako niespodziankę.

