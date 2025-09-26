Dziś w Sosnowcu trwa policyjna akcja „Bezpieczny Pieszy” – mandaty, pouczenia i odblaski

Dzisiaj sosnowieccy policjanci prowadzą działania pod nazwą „BEZPIECZNY PIESZY”. Głównym założeniem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi dbają, by w obrębie przejść dla pieszych było bezpiecznie.

Edukacja i kontrole zamiast surowych kar

Uświadamianie, pouczanie, a w niektórych, rzadkich wypadkach karanie mandatami, to sposoby wpłynięcia na świadomość uczestników ruchu drogowego. Dzisiaj w Sosnowcu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwracają szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Do najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń zaliczyć można przekraczanie prędkości w rejonach przejść dla pieszych i nierespektowanie pierwszeństwa pieszych na przejściach. Wśród pieszych są to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz pokonywanie przejść na czerwonym świetle.

Ostrożność ratuje życie – apel do kierowców i pieszych

Policjanci apelują do świadomości kierowców i pieszych. Brak dostatecznej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności zimą w trudnych warunkach atmosferycznych, może być tragiczny w skutkach. Piesi powinni pamiętać natomiast, że bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię, w szczególności w miejscu niedozwolonym, w którym kierowcy w żaden sposób nie są przygotowani na obecność pieszego na drodze, to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych i tragicznych skutków dla nierozważnego pieszego.

Odblaski zwiększają widoczność i ratują życie

Zważywszy ilość potrąceń pieszych, do jakich doszło w ostatnim czasie, działania tego typu będą systematycznie wznawiane. Istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych jest to, aby był on widoczny. Dlatego właśnie policjanci wręczali kontrolowanym pieszym odblaskowe gadżety. Noszenie odblasków nawet w mieście znacząco podnosi poziom naszego bezpieczeństwa. PAMIĘTAJMY O ODBLASKACH ! Nośmy je na co dzień.