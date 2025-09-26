Weekend i tydzień pełen atrakcji – sprawdź, co się dzieje w regionie! [26.09-02.10]

Przed nami tydzień pełen wrażeń na Śląsku! W programie m.in. Święto Miasta Zabrze, 10. Katowicki Dzień Seniora, Sobota z Rugby w Rudzie Śląskiej, koncerty, kabarety, spektakle i warsztaty. To doskonała okazja, by wyjść z domu i skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i sportowej regionu. Sprawdź nasze zestawienie i wybierz coś dla siebie – każdy znajdzie coś ciekawego!

Chorzów

Kabaret Mały z Dużym

Mały z Dużym to duet, który powstał 5 maja 2024 r. i którego celem jest bawić, cieszyć i śmiać się. Dystans to ich dywiza życiowa pozwalająca patrzeć na siebie i innych z "przymrużeniem oka". To dwie kontrastowe osoby: Mały (Piotr Nowak) mający niespełna 140 cm wzrostu oraz Duży (Wojciech Niemiec), którego wzrost to niecałe 200 cm. O czym będzie program "Albo grubo, albo wcale"? To program oparty na pokoleniu, górnictwie, śląskich słówkach i przede wszystkim śląskim humorze bez cenzury.

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

SKOLIK’S JAZZ LOUNGE

AREK SKOLIK zaprasza na SKOLIK’S JAZZ LOUNGE w Cechowni – autorski cykl koncertów promujący sedno jazzu granego akustycznie.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Katowice

Jam Session

Cykl piątkowych wieczorów z muzyką na żywo w Spodek Cafe. Podczas Jam Session, Spodek Cafe zamienia się w przestrzeń pełną improwizacji, energii i wspólnego muzykowania. Wydarzenie będzie prowadzone przez zespół WMW Band, a zaproszone przez nich zespoły każdorazowo zainicjują wspólne granie. Masz ochotę posłuchać dobrej muzyki? A może chcesz zagrać na scenie? Zbierzcie ekipę i bawcie się dobrze, a dla muzyków przewidziano: gitarę basową z piecem, perkusję, mikrofon ze statywem i pełne nagłośnienie.

Godz. 18:00, Spodek Cafe

Zabrze

Święto Miasta Zabrze – dzień I: Biegamy dla Zabrza

W dniach 26–28 września 2025 r. Zabrze będzie świętować swoje 103. urodziny. Na piątek 26 września w ramach obchodów zaplanowano imprezę sportową dla dzieci i młodzieży "Biegamy dla Zabrza". Wydarzenie odbędzie się w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów w godz. 9:00–12:00.

Godz. 9:00, park im. Powstańców Śląskich

Bytom

Warsztaty – KĄPIEL LEŚNA

Uważny spacer w lesie z przewodniczką dla wszystkich osób pełnoletnich – bez względu na wiek, stan zdrowia, czy poglądy.

Shinrin-yoku – w dosłownym tłumaczeniu „kąpiel leśna”. To bardzo uważny i świadomy spacer po lesie – zanurzymy się w jego atmosferze wszystkimi zmysłami. Shinrin-yoku wywodzi się z Japonii i przynosi nam udowodnione naukowo korzyści: redukuje stres, poprawia nasz stan psycho-fizyczny, koncentrację oraz wzmacnia odporność (w tym psychiczną). Kąpiele leśne służą wytchnieniu – w zgodzie z Naturą – z dala od pośpiechu, za to w bliskości z lasem i innymi.

Godz. 10:00, Bytomskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Sobota z Rugby

Już w sobotę o godz. 10.00 rozpocznie się inauguracyjny I turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 (kadetek). Będzie to pierwszy z czterech turniejów rangi mistrzowskiej, rozgrywanych w sezonie 2025/26.

Mistrzostwa rozgrywane są systemem turniejowym, a mistrzynie Polski w tej kategorii wiekowej wyłoni klasyfikacja generalna po czterech turniejach.

Na tym nie koniec rugbowych emocji w Rudzie Śląskiej. W sobotę na Burloch Arenie pojawi się rugby w męskim wydaniu 15-osobowym. O 17.00 rozpocznie się mecz drugiej kolejki sezonu 2025/26 II LIGI RUGBY, w którym gospodarze Gryfy Ruda Śląska podejmą II drużynę AZS AWF Warszawa.

Godz. 10:00, Burloch Arena

Siemianowice Śląskie

Czesław Mozil – koncert

Po krótkiej przerwie artysta wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Obok piosenek znanych i lubianych pojawią się również utwory z dwóch albumów wydanych w ostatnim czasie. Będą też piosenki premierowe (!) szykowane na kolejną płytę, nad którą już pracuje.

Czesław Mozil Solo to jedyne w Polsce, unikatowe połączenie koncertu muzycznego ze stand-upem, okraszonego błyskotliwymi komentarzami do otaczającej nas rzeczywistości. Charyzmatyczny artysta w zręczny i przenikliwy sposób lawiruje między emocjami odbiorców, żadnego z nich nie pozostawiając obojętnym. Raz słuchacze płaczą ze śmiechu, a za chwilę ze wzruszenia. To sztuka, która porusza, elektryzuje, dotyka i przejmuje.

Godz. 19:00, SCK Park Tradycji

Zabrze

Święto Miasta Zabrze – dzień II

W dniach 26–28 września 2025 r. Zabrze będzie świętować swoje 103. urodziny. W ramach sobotnich obchodów odbędzie się:

Spacer z Muzeum Miejskim w Zabrzu

Piknik Rodzinny

Międzypokoleniowa Zabawa Taneczna

Koncert Galowy

Godz. 13:00, Zabrze

Katowice

Komedia teatralna „Porwanie”

Człowiek bez środków do życia bywa nieprzewidywalny, a w jego głowie pojawiają się pomysły z pozoru niemożliwe do zrealizowania. A jednak! Bohater spektaklu wybiera najgłupszy z możliwych – porwać syna ministra, który jest odpowiedzialny za jego sytuację! Jak łatwo się domyślić – nic nie przebiega zgodnie z planem. Brak doświadczenia, kłótnie w rodzinie i tajemnicza kobieta sprawiają, że historia przyniesie wszystkim mnóstwo niespodzianek!

Godz. 15.00 i 17.30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Siemianowice Śląskie

Recital kabaretowy Artura Andrusa z zespołem

W niedzielę 28 września o godzinie 17.00 odbędzie się recital kabaretowy Artura Andrusa z zespołem, w którym usłyszymy znane, lubiane, wciąż przez publiczność oczekiwane utwory, będące już niekwestionowanymi przebojami piosenki kabaretowej. Pojawią się także nowe, pochodzące z premierowego albumu pt. „Sokratesa 18”.

Godz. 17:00, SCK Bytków

Sosnowiec

Spektakl „Baśnie Andersena”

Spektakl „Baśnie Andersena” jest nowoczesnym, a równocześnie włączającym, źródłowym i pięknym wyjściem w świat baśni Hansa Christiana Andersena. Zaprasza do rozmowy o pejzażu dziecięcym, w jego komplikacji i niejednoznaczności.

Grupa postaci, rodzina, mała społeczność, chroni siebie, swoje więzi i wrażliwość w świecie opowieści. Spotyka się w pewnym miejscu, magicznym mieszkaniu, by kultywować sztukę opowiadania, tworzyć i przeżywać historie.

Bohaterowie chcą opowiadać baśnie tak mocno i szczerze, by świat przedstawiony powołać do życia. By zbudować na nowo płaszczyznę porozumienia i wspólnoty. Chcą uwierzyć w siłę andersenowskich historii tak, jakby od tego zależeć miało istnienie całego świata.

Godz. 11:00, Teatr Zagłębia

Zabrze

Spektakl „Pomoc domowa”

Pomoc domowa to światowy hit teatralny! Ponad dwie godziny wartkiej akcji i nieprzerwanego śmiechu, to wszystko z gwiazdorską obsadą w Twoim mieście!

Olga i Norbert to małżeństwo, w którym miłość została uśpiona. Każde z nich nieudolnie szuka wrażeń u boku innych osób. Pewnego wieczoru, przez niewinne kłamstwo, oboje pojawiają się w domu ze swoimi kochankami...

Zapobiec katastrofie może tylko jedna osoba! Nadia, tytułowa pomoc domowa, zamieni tę noc w farsę, jakiej nikt jeszcze nie widział! Dzięki jej sprytowi tej nocy miłość zwycięży, lecz nim do tego dojdzie, Nadia nie raz stanie na głowie i wymyśli intrygę pełną zabawnych zwrotów akcji!

Godz. 16:00, Dom Muzyki i Tańca

Zabrze

Święto Miasta Zabrze – dzień III: Spacerujemy dla Zabrza

Na trzeci dzień świętowania zaplanowano wycieczki po Guido, Kończycach, Pawłowie, Biskupicach, Śródmieściu (Kino ROMA) i Grzybowicach.

Godz. 10:00, różne dzielnice miasta

Katowice

10. jubileuszowy Katowicki Dzień Seniora

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Katowickiego Dnia Seniora. Od godz. 10.30 na katowickim Rynku rozpoczną się pierwsze działania animacyjne przygotowane przez aktorów szczudlarzy połączone z oprawą muzyczną DJ-a. Na godz. 11.00 zaplanowano uroczyste rozpoczęcie Katowickiego Dnia Seniora z udziałem władz miasta Katowice, którego ważnym elementem będzie Międzypokoleniowy Polonez z udziałem zarówno seniorów, jak i katowickiej młodzieży. Ok. godz. 11.30 rozpocznie się natomiast koncert estradowy w wykonaniu Agnieszki Bieńkowskiej z zespołem, w którego przerwie (ok. godz. 12.30) odbędzie się wspólna gimnastyka na wesoło. Impreza zakończy się ok. godz. 14.00.

Godz. 10:30, Rynek

Chorzów

Wieczór poetycko-muzyczny pt. "Śnij, aby zobaczyć to, co niewidzialne..."

Piąte spotkanie poetycko - muzyczne Batory Pod Schodami realizowane przez grupę uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie z klasy o profilu teatralnym pod czujnym okiem p. prof. Katarzyny Paczyńskiej, podczas którego młodzi artyści zabiorą nas w świat snu i marzeń.

Tym razem przeniesiemy się do świata snów, pełnego marzeń, obaw i irracjonalnych zdarzeń. Przedstawimy utwory, które ukazują sen na najróżniejsze sposoby, od pełnego nadziei obrazu lepszej rzeczywistości, po odbicie naszych codziennych zmartwień i lęków, bo przecież "sen to podróż do świata, gdzie wszystko jest możliwe", jak mawiał Paulo Coelho.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

"Pomsta" – Śląski hit musicalowy

Niech się dziej wola nieba... Chyba każdy zna drugą część tego zwrotu. A gdyby tak spróbować gwarze śląskiej ? Okazuje się, że można. Bodajże pierwszy musical w gwarze śląskiej został oparty właśnie na motywach „Zemsty” Aleksandra Fredry. O jakim spektaklu mowa? O śląskim hicie teatralnym z librettem Mariana Makuli pod tytułem „Pomsta”.

Musical opowiada o wzajemnych waśniach autochtonów (hanysów) i przybyszów z kongresówki (goroli). Interesująca jest tu reakcja publiczności na tak zarysowany konflikt. Przecież widownia nie zawsze jest jednolita. Libretto napisał wspomniany wcześniej Marian Makula, muzykę skomponowała Katarzyna Gaertner. Za reżyserię odpowiadał i choreografię stworzył Henryk Konwiński.

Co czeka na osoby, które przyjdą na spektakl ? Dwie godziny zabawy, humoru i wspaniałej muzyki. Gwarowe libretto skrzy się śląskim humorem.

Godz. 18:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Zabrze

Spektakl „Zemsta”

“Zemsta” to najsłynniejsza komedia Aleksandra Fredry, napisana mistrzowskim wierszem i ze świetnie zarysowanymi postaciami. Akcja utworu dzieje się w Polsce – czyli wszędzie.

W momencie lwowskiej prapremiery w 1834 r. sztuka ta odwoływała się niby do dawnego świata kontuszowego, który żył gdzieś poza czasem i przestrzenią; nie krytykowała szlachetczyzny ani też jej nie pochwalała. “Zemsta” jest parodią polskiego charakteru narodowego, dotyczącą nie tylko szlachty, ale także tych co przyszli po niej, przejmując jej cechy. Zwarta akcja utworu toczy się szybko, poprzez zaskakujące zwroty i nieoczekiwane zmiany sytuacji.

Godz. 10:00, Teatr Nowy

Chorzów

Spektakl teatralno-muzyczny „Noran: Syn Nocy”

„Noran: Syn Nocy” to epicki dramat tożsamościowy z symboliką, mitologią i konfliktem między Światłem a Mrokiem, osadzonymi w oryginalnym uniwersum z elementami sądu metafizycznego, moralnego konfliktu i psychologicznej podróży bohatera. Jest to forma łącząca cechy teatru narracyjnego, dramatyzowanego sądu moralnego, spektaklu fantasy z muzyką na żywo i projekcjami multimedialnymi oraz struktury interaktywnej, w której widownia poprzez głosowanie współdecyduje o zakończeniu.

Spektakl teatralno-muzyczny powstał w ramach działań edukacyjnych. To dramat fantasy w amatorskiej obsadzie, na bazie cyklu powieści Kroniki Dwuświata autorstwa Pawła Kopijera, który jest jednocześnie reżyserem spektaklu.

Godz. 16:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Koncert fortepianowy Wiktora Ociepy

Wiktor Ociepa przygotował recital, w którym spotkają się romantyczna wirtuozeria, barwne obrazy muzyczne i subtelna francuska elegancja. Publiczność usłyszy dzieła rosyjskich i francuskich mistrzów, nasycone zarówno ekspresją, jak i liryzmem, a także późny utwór Chopina o wyjątkowej melodyce. Wieczór zwieńczy autorska kompozycja pianisty - pełna kontrastów, dramatyzmu i osobistej narracji.

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultury Batory