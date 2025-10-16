Przed nami Konferencja w ramach Tygodnia Mediacji

Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu, Dyrektor Sądu Okręgowego w Sosnowcu i Kurator Okręgowy zapraszają 17 października 2025 r. o godz. 9:00 na konferencję naukową “Relacje sądowych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów- szanse i perspektywy” w ramach Międzynarodwego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, kóra odbędzie się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11.

Eksperci o przyszłości rozwiązywania konfliktów

Konferencja poświęcona będzie aktualnym wyzwaniom, możliwościom i kierunkom rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż. Spotkanie zgromadzi ekspertów z różnych dziedzin prawa, psychologii, sądownictwa oraz środowisk akademickich i zawodowych, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak skuteczniej i bardziej etycznie zarządzać konfliktami – zarówno w kontekście indywidualnych spraw, jak i w skali instytucjonalnej.

Mediacja, prawo i technologia w jednym miejscu

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny – łączy podejście prawne, psychologiczne i technologiczne, oferując uczestnikom możliwość spojrzenia na rozwiązywanie sporów z różnych perspektyw. Wydarzenie to będzie również przestrzenią do networkingu, wymiany doświadczeń i refleksji nad przyszłością alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Polsce.

Wydarzenie dedykowane jest nie tylko prawnikom, ale i przedsiębiorcom, mediatorom oraz potencjalnym stronom postępowań.