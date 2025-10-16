Jesień sprzyja włamywaczom - zamykaj drzwi! Nie daj się okraść

Jesienna aura sprzyja włamywaczom. Do zdarzeń dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych oraz nocnych. Włamywacze wykorzystują nieuwagę właścicieli, ich nieobecność lub sprzyjające włamaniom okoliczności takie, jak szybciej zapadający zmrok, pogoda lub słabe zabezpieczenie pomieszczeń.

Najczęściej łupem złodziei pada gotówka, biżuteria, laptopy, narzędzia i urządzenia elektryczne. Włamywacze pozostawiają też zniszczone drzwi wejściowe lub okna, co jest dodatkową uciążliwością dla okradzionych pokrzywdzonych.

Policjanci radzą jak do minimum ograniczyć te zagrożenia:

zawsze zamykaj drzwi domu i mieszkania, nawet gdy jesteś w środku - zajęty pracami domowymi możesz nie zauważyć i nie usłyszeć, że ktoś wszedł do środka. Często też nie reagujesz sądząc, że to ktoś z domowników.

reaguj na odgłos naciskanej klamki - sprawdzaj kto to robi i natychmiast informuj o takich sytuacjach Policję.

dzwoń na Policję jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu lub zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby na klatce schodowej, przed blokiem lub na parkingu.

uczulaj na takie zagrożenia swoich sąsiadów, zwłaszcza gdy w mieszkaniu zostają osoby starsze lub dzieci.

poznaj swojego sąsiada. Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu. Porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „sąsiedzką czujność”:

Wychodząc z domu:

zamknij wszystkie drzwi i okna, wychodząc nawet na krótko na własną posesję- złodziej nie potrzebuje wiele czasu, aby wejść do Twojego domu;

nie zostawiaj kluczy w "dobrych schowkach" (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi) - złodziej zazwyczaj zna te miejsca nie gorzej od Ciebie;

zamknij również okienka piwniczne i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do domu;

wychodząc wieczorem z domu zaciągnij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw włączone światło - stwórz pozory, że w domu ktoś jest;

nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kartek typu "wyszłam do Krysi", włamywacz bardzo lubi gwarancje, że w domu nikogo nie ma.

Nie ryzykuj niepotrzebnie: