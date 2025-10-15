Już ponad 400 czujek czadu chroni mieszkańców Sosnowca

Powoli kończy się proces instalacji czujników tlenku węgla w zasobach komunalnych Sosnowca. Pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych wyposażyli w te urządzenia już ponad 400 mieszkań, a w sumie będzie ich 500.

Sosnowiec zabezpiecza mieszkania przed czadem

Czad to tzw. cichy zabójca. Jest silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Jak informują strażacy, największe ryzyko występuje w okresie jesienno-zimowym, szczególnie w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane. Jednak zagrożenie istnieje przez cały rok.

Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy, sosnowieccy strażacy odnotowali 106 potwierdzonych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W nich 15 osób zostało rannych, w tym 2 dzieci.

500 mieszkań zyska czujniki tlenku węgla

– To duży i tak naprawdę niewidoczny problem. Dlatego Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, pod koniec ubiegłego sezonu grzewczego postanowił, że wyposaży ok. 500 mieszkań w specjalne czujki, który mogą uratować zdrowie, a nawet życie lokatorów – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– W czujniki tlenku węgla zostały wyposażone lokale w budynkach będących własnością gminy, w których zamontowane są urządzenia gazowe do podgrzania wody, posiadające tzw. otwartą komorę spalania, a zwane potocznie junkersami. W 1. połowie października czujniki trafiły do ponad 400 mieszkań – tłumaczy Sylwia Mozes, dyrektorka Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Nowoczesne czujki z alarmem i baterią na 10 lat

Czujniki spełniają aktualnie obowiązujące normy oraz są wyposażone w wyświetlacz LCD stale wskazujący poziom tlenku węgla. Po osiągnięciu dopuszczalnego stężenia emitują głośny sygnał dźwiękowy informujący o możliwym zagrożeniu. Czujniki mają wbudowaną baterię o długiej żywotności, do 10 lat.

Urządzenia zamontowano w budynkach znajdujących się m.in. przy Staropogońskiej, Naftowej, Kowalskiego, Zamenhofa, Przyjaciół Żołnierza, Grota-Roweckiego, Szczecińskiej czy Sobieskiego.

– Budujące jest to, że część lokali miała już takie urządzenia, a to dobry sygnał. Przed nami montaż jeszcze w ponad 70 lokalizacjach – dodaje dyrektorka MZZL. Za montaż odpowiedzialni są pracownicy Centrum Obsługi Najemców.

Choć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakłada na właścicieli lokali obowiązek posiadania takich urządzeń do 1 stycznia 2030 roku, MZZL postanowił, że czekanie nie ma sensu. Każdy dzień z czujką może uratować zdrowie, a nawet życie.