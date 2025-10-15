Zmiany w kierownictwie KMP Sosnowiec. Nowym komendantem został insp. Arkadiusz Konowalski

13 października w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczystość, podczas której mł.insp. Sławomir Zagrobelny zdał stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu.

Uroczyste przekazanie stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

Obowiązki na tym stanowisku powierzono insp. Arkadiuszowi Konowalskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach. W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Poseł na Sejm RP, Mateusz Bochenek, Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza sosnowieckiej komendy.

Goście i oprawa uroczystości

Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Bochenek, przedstawiciele władz miasta – Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński oraz jego zastępcy. Udział wzięła również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu, Anna Jedynak-Rykała oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Bezpieczeństwa, insp. w st. spocz. Dominik Łączyk. W uroczystości uczestniczył również kapelan sosnowieckiej policji, ks. dr Mariusz Karaś wraz z przedstawicielami duchowieństwa oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości na czele z Prokuratorem Okręgowym w Sosnowcu, Marcinem Stolpą. Nie zabrakło również reprezentantów zaprzyjaźnionych służb mundurowych, instytucji współpracujących z sosnowiecką Policją, a także policyjnych emerytów.

Przekazanie obowiązków i wystąpienia

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, nadinsp. Mariuszowi Krzystyniakowi. Następnie odczytano charakterystykę kariery zawodowej insp. Arkadiusza Konowalskiego oraz dokument o zmianie na stanowisku służbowym. W kolejnej części uroczystej zbiórki nastąpiło pożegnanie ze sztandarem przez dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, mł.insp. Sławomira Zagrobelnego, a następnie powitanie sztandaru przez nowego Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, insp. Arkadiusza Konowalskiego.

Podziękowania, życzenia i plany

Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który podziękował mł. insp. Sławomirowi Zagrobelnemu za dotychczasową współpracę, podkreślając jego zaangażowanie i wkład w poprawę bezpieczeństwa na terenie Sosnowca. Jednocześnie życzył mu dalszych sukcesów w służbie na nowym stanowisku w Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach pogratulował insp. Arkadiuszowi Konowalskiemu objęcia stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu. Wyraził przekonanie, że jego doświadczenie, profesjonalizm oraz dotychczasowa służba będą gwarancją skutecznej realizacji zadań przez policjantów sosnowieckiego garnizonu.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, który wyraził wdzięczność za owocną współpracę z sosnowiecką Policją, podczas wspólnie realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Prezydent pogratulował również insp. Arkadiuszowi Konowalskiemu objęcia nowego stanowiska, życząc mu wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

Pożegnanie i deklaracja współpracy

Słowa podziękowania skierował także mł. insp. Sławomir Zagrobelny, który pożegnał się z kadrą kierowniczą, zastępcami oraz pracownikami cywilnymi sosnowieckiego garnizonu. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach za okazane zaufanie oraz życzył funkcjonariuszom dalszych sukcesów w służbie.

Na zakończenie głos zabrał insp. Arkadiusz Konowalski, który podkreślił wagę kontynuacji dotychczasowej dobrej współpracy z władzami miasta, instytucjami oraz lokalną społecznością i podziękował za okazane zaufanie. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by kontynuować dotychczasowe dobre praktyki i budować dalszą współpracę opartą na wzajemnym szacunku i profesjonalizmie.

Następnie odprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, a dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu uroczystej zbiórki.