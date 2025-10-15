Sosnowieccy policjanci zatrzymali 24-latka poszukiwanego listem gończym

Sosnowieccy operacyjni z Wydziału Kryminalnego razem z wywiadowcami ustalili miejsce pobytu 24-letniego mężczyzny poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

24-latek poszukiwany za przestępstwa narkotykowe zatrzymany

Mężczyzna miał do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy poszukiwany został zatrzymany i trafił już do aresztu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu od dłuższego czasu prowadzili czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny, który ukrywał się od jakiegoś czasu przed wymiarem sprawiedliwości.

Trafił do aresztu na 1,5 roku

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku.

Dzięki zaangażowaniu sosnowieckich mundurowych kolejna osoba, która próbowała uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, odpowie za nie zgodnie z prawem.