Nadchodzi tydzień pełen wrażeń – odkryj najlepsze wydarzenia w okolicy! [24.10-30.10]

Końcówka października zapowiada się wyjątkowo emocjonująco! Sprawdź nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń w regionie – od klimatycznych koncertów i spektakli teatralnych po kreatywne warsztaty halloweenowe. Nie zabraknie też wyjątkowej gry terenowej w duchu Halloween i licznych atrakcji dla całych rodzin. Zobacz, gdzie warto się wybrać w dniach 24–30 października i zaplanuj niezapomniany tydzień pełen wrażeń!

Katowice

Gaming Concert - koncert muzyki epickiej z gier

Przygotuj się na wyjątkowe przeżycie – GAMING CONCERT, czyli koncert muzyki z gier. Potężne symfoniczne show, które zabierze was w zupełnie inny wymiar. Na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra & Choir pod batutą niezastąpionego Adama Domurata oraz soliści. Wykonawcy zachwycą wspaniałymi aranżacjami legendarnych soundtracków m.in z takich gier jak: Doom, Battlefield, Assassin’s Creed, Horizon: Zero Dawn, League of Legends, Dragon Age, Apex Legends, Hogwarts Legacy i wielu innych.

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Łaziska Górne

XI Festiwal Jazz i Literatura - Szamburski gra do tekstów Wichy

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych zaprasza na koncert Pawła Szamburskiego wybitnego klarnecisty jazzowego, który w przestrzeń Biblioteki świetnie wpisze się czytając teksty Marcina Wichy, w ramach projektu “Tristis Diabolus”. Marcin Wicha był wybitnym eseistą, autorem książek dla dzieci i dorosłych oraz grafikiem. Był laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za książkę: “Rzeczy, których nie wyrzuciłem” w 2018 roku. Zmarł w styczniu tego roku.

Godz. 18:30, Miejska Biblioteka Publiczna

Ruda Śląska

III Dziecięcy Festiwal Teatralny: „Jaś i Małgosia” - spektakl familijny

Jesienią 2025 roku organizatorzy zapraszają najmłodszych widzów oraz ich rodziny na 3. edycję Dziecięcego Festiwalu Teatralnego - prawdziwą artystyczną ucztę, która na długo zostanie w sercach i wyobraźni dzieci.

Bo teatr to coś więcej niż rozrywka – to przestrzeń emocji, nauki i wyobraźni! Tym razem na uczestników czeka spektakl familijny „Jaś i Małgosia”.

Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Zabrze

33. koncert Serce za Serce

Koncerty „Serce za serce” organizowane są z myślą o uhonorowaniu osób, firm i instytucji, które wspierają postęp prac naukowo - badawczych prowadzonych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Gwiazdą tegorocznego koncertu Serce za Serce będzie zespół Feel. Feel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w kraju, ich przeboje to: "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "No pokaż na co cię stać". Inne popularne utwory: "Swoje szczęście znam", "Pokonaj siebie" i "Jak na imię masz".

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Koncert: Ira – Akustycznie

Każdy, kto choć raz był na koncercie Iry, wie, jak magiczną i gorącą atmosferę mają ich występy. Tym razem podczas koncertów „Ira – Akustycznie” grupa zaprezentuje delikatniejsze i bardziej liryczne oblicze.

Ira jest jak dobre wino – im starsze, tym lepsze. Legendy polskiej sceny rockowej przygotowali dla swoich fanów wyjątkowe wydarzenie: „Ira Akustycznie”. Zespół wykona nowe, akustyczne aranżacje znanych wszystkim przebojów.

Na koncertach nie zabraknie takich hitów jak „Ona jest ze snu”, „Wiara”, „Mój dom” czy „Nadzieja”. Zespół zagra również piosenki z ostatnich lat twórczości zespołu, np. „Londyn 8.15”, „Nie daj mi odejść” czy „Dlaczego nic” "W górę patrz".

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Psajduszki w Lesie 2025

Zwyrolix Squad oraz Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe zapraszają na piątą edycję imprezy Psajduszki! Jak zawsze możecie spodziewać się wyśmienitej muzyki, efektownych pokazów oraz kolorowych dekoracji inspirowanych Halloween i Dziadami. Organizatorzy już od dawna szykują wystrzałowe uvkowe instalacje. Nie zabraknie również typowych dla naszych imprez nawiązań do natury i pór roku. Szykujcie szalone kreacje i widzimy się na parkietach!

Godz. 21:00, Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe

Katowice

Koncert Nosowska + Rogucki / Światło i Mrock

Zdecyduj co usłyszysz. „Światło i MRock” to projekt rockowy na miarę naszych czasów, stanowiący zupełnie nowe podejście do klasyki rocka. To pierwszy koncert na polskim rynku, o którego przebiegu decyduje publiczność przy użyciu dedykowanej aplikacji. Autorami projektu są ikony polskiej sceny muzycznej – Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki.

Godz. 20:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Zabrze

Piosenki to...? - koncert Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta

Najlepsi wykonawcy piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert „Piosenki to...? – Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta” jest niezapomnianym, muzycznym widowiskiem, które przeniesie nas do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa.

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Gra terenowa: Polowanie na duchy

Historia budynku Bytomskiego Centrum Kultury sięga XIX wieku. Jego mury skrywają wiele tajemnic, a może nawet opowieści z dreszczykiem? Podczas gry terenowej dzieci i młodzież odkryją dzieje obiektu oraz losy związanych z nim postaci!

Godz. 14:30, Bytomskie Centrum Kultury

Katowice

Koncert Elektryczne Gitary / W cieniu sufitów

Elektryczne Gitary wyruszają w trasę koncertową „W cieniu sufitów” . Na scenie pojawią się specjalni Goście, z którymi Elektryczne Gitary dzieliły muzyczne ścieżki przez lata. Możemy więc spodziewać się wyjątkowych duetów i niezapomnianych momentów pełnych muzycznych emocji.

Godz. 18:30, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Chorzów

Koncert: Kortez - BUMERANG '25 TOUR

Kortez świętuje 10-lecie "Bumeranga"! Usłysz wszystkie utwory z debiutu i EPek w wyjątkowej jubileuszowej trasie. Niezwykłe emocje, kameralny klimat i magia muzyki na żywo – tego po prostu nie można przegapić!

Godz. 20:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Bytom

Warsztaty: Kwiatowe miotły

Warsztaty florystyczne dla młodzieży i dorosłych, w trakcie których wykonają wyjątkową i magiczną kompozycję florystyczną w formie miotły. Do wykonania kompozycji wykorzystane zostaną gałęzie, suszone kwiaty i owoce. Taką oryginalną, kwiatową miotłę uczestnicy będą mogli wykorzystać jako dekorację wnętrza lub jako dodatek do stroju na halloweenowe imprezy.

Godz. 17:00, Bytomskie Centrum Kultury

Bytom

Warsztaty: Dyniowe decoupage

Jesień w nowej odsłonie! Podczas kreatywnych warsztatów dla młodzieży i dorosłych przekształcone zostaną dynie – symbol tej pory roku – w unikalne kompozycje artystyczne. Posługując się techniką decoupage, uczestnicy połączą kolory, faktury i jesienne inspiracje w wyjątkowe dekoracje.

Godz. 17:00, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Muzyka Billie Eilish i Lany Del Rey przy świecach

Wyjątkowy wieczór wypełniony atmosferą delikatności i melancholijnego piękna, podczas którego w blasku świec zabrzmią największe przeboje Billie Eilish i Lany Del Rey.

Usłyszycie hity Billie Eilish, takie jak Bad Guy, Ocean Eyes, Lovely, What Was I Made For? oraz romantyczne ballady Lany Del Rey – Young And Beautiful, Summertime Sadness, Video Games, Born To Die.

W wykonaniu utalentowanych muzyków z Svitlo Trio te utwory przeniosą Was w świat muzycznej harmonii i inspiracji.

Godz. 18:00, Scena Gliwicka 120

Katowice

40-lecie zespołu Helloween

Helloween będą celebrować 40-lecie w katowickim Spodku!

Ojcowie niemieckiego power metalu w ramach świętowania czterech dekad na scenie ruszą w trasę po Europie. W Polsce wystąpią 28 października, a wesprą ich fińskie gwiazdy z Beast in Black.

Kariera Helloween to historia pełna wzlotów, czasami i trudniejszych chwil, ale trwająca po dziś dzień, zdecydowanie triumfalna. Przez ponad czterdzieści lat kariery Niemcy zdefiniowali i nadali szlachetności europejskiemu power metalowi za sprawą klasyków rzędu np. obu części „Keeper of the Seven Keys”. Do Spodka przyjadą w pełni glorii i chwały.

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Chorzów

Spektakl familijny „W 60 minut dookoła pralki”

Niezwykłe skarpetki postanawiają zmienić swoje życie i odnaleźć tajemniczą pralkę, by przenieść się do raju skarpetek. Rozpoczynają podróż w nieznane. Czy legendarna pralka naprawdę istnieje? Jakie sekrety skrywa? Czy drużynie skarpetek pod przewodnictwem Granatowej, uda się pokonać własny strach i zasadzki złych skarpet, które depczą im po piętach?

Ta pełna zwrotów akcji opowieść o przyjaźni i odwadze, pozwoli małym i dużym widzom otworzyć głowę i doświadczyć tego, że w świecie wyobraźni nawet w koszu na brudne pranie może rozpocząć się wielka przygoda!

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Ruda Śląska

Spektakl komediowy „Kogut w rosole”

Przedstawienie jest teatralną wersją brytyjskiego hitu kina światowego „The Full Monty” w reżyserii Petera Cattaneo o polskim, filmowym tytule: „Goło i wesoło”.

W centrum zdarzenia jest paru mężczyzn – przyjaciół, zwolnionych z pracy robotników stalowni. Jak wyjść z pułapki życia z zasiłku? Jak zdobyć kasę, której im chronicznie brakuje dla rodziny, dzieci, siebie? Genialnym pomysłem na zdawałoby się łatwy sposób zarobku, jest zrobienie „SHOW”, „STRIPTEASE SHOW!”

Okazuje się, że realizacja tego pomysłu wymaga od bezrobotnych stalowców dużo więcej niż to, co sobie wyobrażali�Ś Realizacja tego pomysłu kosztuje bohaterów bardzo dużo, a Widzowi przysparza jeszcze więcej komediowego śmiechu.

Godz. 19:00, Dom Kultury Bielszowice

Bytom

Spektakl „ZBRODNIA jest KOBIETĄ”

Spektakl inspirowany prawdziwymi postaciami kobiet-morderczyń z różnych zakątków świata i różnych epok. Na scenie spotkają się Jodi Ann A., Monika O., Vera Renczi, Lucy L., Griselda Blanco, Agata M. i Olga Hepnarova – każda z nich opowie swoją wersję wydarzeń, każda z nich zatańczy na granicy prawdy, manipulacji i szaleństwa.

Bohaterki konfrontują się nie tylko z własną przeszłością, ale i z publicznością, bo to właśnie do niej będzie należała najtrudniejsza decyzja.

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Druid’s Jam Session

Jazzujące granie spontaniczne! Organizatorzy zapewniają scenę, nagłośnienie, możliwość podpięcia się z instrumentem, bardzo dobry klimat! Jam prowadzą Muzycy, studenci Akademii Muzycznej w Katowicach, ale scena otwarta jest dla Wszystkich: można się dołączać, zajmować scenę, grać!

Godz. 19:00, Druid Pub

Świętochłowice

Potańcówka dla Seniora – Halloween

Centrum Kultury Śląskiej zaprasza 30 października na Potańcówkę dla Seniora – wersja Halloweenowa. Podczas wydarzenia wybrany zostanie nojstaszniejszy Starzik i nojstraszniejszo Starka.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej