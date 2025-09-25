Egzotarium zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną

W Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektorzy sosnowieckich szkół i przedszkoli. Zaprezentowana została oferta edukacyjna Egzotarium skierowaną zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.

Edukacyjna oferta Egzotarium

Egzotarium to przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia w otoczeniu zieleni, w sali edukacyjnej z mikroskopami i materiałem biologicznym roślin oraz zwierząt stwarzają wyjątkowe warunki do nauki. Co ważne – nauczyciele mogą samodzielnie prowadzić tu lekcje, a zajęcia przeprowadzone w tak inspirującym otoczeniu sprzyjają lepszemu przyswajaniu materiału i większemu zaangażowaniu uczniów.