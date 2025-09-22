22 września: Dzień Bez Samochodu – przesiądź się na rower i zadbaj o środowisko / fot. Pixabay

22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, ustanowiony w 2000 roku przez Komisję Europejską. To międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca obchodzony w większości krajów europejskich Europejski Tydzień Mobilności. W jej trakcie prowadzone są działania ROADPOL Safety Days, koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Międzynarodowa kampania proekologiczna

Tego dnia policjanci zachęcają wszystkich kierowców, aby choć na jeden dzień zrezygnowali z samochodu i wybrali inne formy transportu - rower lub hulajnogę. To nie tylko korzyść dla środowiska i poprawa jakości powietrza, ale także pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Pamiętajmy, że korzystając z roweru czy hulajnogi należy zadbać o:

stan techniczny,

odpowiednie oświetlenie,

własne bezpieczeństwo, w tym jazdę w kasku.

Dzień Bez Samochodu to doskonała okazja do propagowania alternatywnych środków transportu i zachęcania do zmiany naszych nawyków dotyczących transportu.