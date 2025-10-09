Uwaga na włamania! Zamknij sezon na działce, ale nie daj się złodziejom / fot. Freepik

Początek października to intensywny czas na działkach – nie tylko dla działkowców, ale niestety także dla złodziei. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni coraz więcej właścicieli rzadziej odwiedza swoje ogródki, co staje się okazją dla włamywaczy. Złodzieje najczęściej kradną pozostawiony sprzęt ogrodniczy, dlatego warto zadbać o solidne zabezpieczenie altanek i cennych przedmiotów.

Co najczęściej pada łupem złodziei?

Dzielnicowi regularnie patrolują tereny ogródków działkowych, ostrzegając działkowców przed zagrożeniem kradzieżami. Mimo działań Policji, włamania na działkach pozostają problemem od wielu lat. Złodzieje najczęściej zabierają przedmioty łatwe do sprzedaży, takie jak narzędzia, butle gazowe czy sprzęt RTV. Niestety, często przy tym niszczą altany, dewastują rośliny i wyposażenie, co powoduje straty przewyższające wartość skradzionych rzeczy.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo działki?

Policjanci apelują o regularne sprawdzanie zabezpieczeń altanek, zwłaszcza po sezonie, i przypominają, aby nie zostawiać w nich cennych przedmiotów, które mogą kusić złodziei. Zachęcają do współpracy z sąsiadami oraz wzajemnego pilnowania działek. Warto również zachować dokumenty gwarancyjne sprzętów i oznaczyć je w sposób trwały oraz widoczny.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo działki, policjanci zalecają:

Zabezpieczenie sprzętu ogrodniczego – ukrycie narzędzi przed wzrokiem postronnych lub zabranie ich do domu.

– ukrycie narzędzi przed wzrokiem postronnych lub zabranie ich do domu. Przechowywanie dokumentów – posiadanie dokumentacji sprzętów wraz z numerami seryjnymi oraz zdjęć wartościowych przedmiotów.

– posiadanie dokumentacji sprzętów wraz z numerami seryjnymi oraz zdjęć wartościowych przedmiotów. Wzmocnienie zabezpieczeń altan – montaż atestowanych zamków i krat na oknach.

– montaż atestowanych zamków i krat na oknach. Regularne kontrole – częste odwiedziny działki, zwłaszcza zimą, mogą zniechęcić potencjalnych włamywaczy.

– częste odwiedziny działki, zwłaszcza zimą, mogą zniechęcić potencjalnych włamywaczy. Czujność wobec obcych osób – obserwowanie podejrzanych osób w okolicy może pomóc w zapobieganiu kradzieży.

Współpraca z sąsiadami, wymiana numerów telefonów i wzajemna czujność mogą zwiększyć bezpieczeństwo na działkach. W razie zauważenia niepokojących sytuacji warto zgłaszać je Policji. Pomocne w takich przypadkach może być także skontaktowanie się z dzielnicowym.