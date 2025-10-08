Zostały ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia w branży mody / fot. Freepik

Innowacyjne Branżowe Centrum Mody zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie. Tematyka szkolenia to konstruowanie przemysłowych szablonów odzieżowych w systemach CAD/CAM.

Liczba miejsc ograniczona

Zostały TYLKO 2 WOLNE MIEJSCA - decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie branżowe dla dorosłych – podnieś swoje kompetencje w dziedzinie przemysłu mody. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu z obsługi komputerowego systemu przygotowania produkcji (Inventex) – kluczowego narzędzia w nowoczesnej branży modowej!

Zakres szkolenia: tworzenie dokumentacji technicznej w branży przemysłu mody, zapoznanie z oprogramowaniem przygotowania produkcji :DIG – digitalizacja, IPD – fotodigitalizacja, PDS – tworzenie szablonów , PGS – stopniowanie szablonów,

Dzięki szkoleniu nabędziesz kompetencji w zakresie:

posługiwania się tabelami rozmiarowymi,

rozpoznawania funkcjonujących na rynku systemów CAD/CAM do konstrukcji odzieży,

tworzenia w systemach CAD/CAM siatek i konstrukcji podstawowych asortymentów odzieży,

modelowania komputerowo form różnych asortymentów odzieży,

charakteryzowania zasad BHP obowiązujących na stanowisku pracy

modelować komputerowo formy różnych asortymentów odzieży. Czas trwania: 60 godzin

Prowadzący: doświadczeni specjaliści z branży

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://www.ibcm.ckziu.com/