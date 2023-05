"Moje fascynacje". Wystawa makrofotografii Tadeusza Łazarza w Sosnowcu

Zagłębiowska Mediateka zaprasza wszystkich miłośników fotografii, na otwarcie niezwykłej wystawy Tadeusza Łazarza „Moje fascynacje – widzialne i niewidzialne”!

Wernisaż odbędzie się we wtorek 6 czerwca o godz. 19.00 w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Wystawa potrwa do 30 czerwca 2023. Wstęp wolny.

O wystawie

Ukryte piękno

Arystoteles pisząc na temat piękna zawyrokował, iż nie można za piękne uważać rzeczy zbyt dużych, by objąć je spojrzeniem, ani zbyt małych, aby je dostrzec. Najwyraźniej Tadeusz Łazarz nie wziął sobie jego rad do serca.

Tego utalentowanego twórcę interesują zarówno potężne obiekty nowoczesnej architektury, jak i odbicia w kropli rosy, wiszącej na płatku kwiatu. Makrofotografią zajął się od początku swojej „dorosłej” przygody z fotografią, czyli od 2014 roku. Zachwyciło go piękno i bogactwo form przyrodniczych, które obserwował w miejscach wydawałoby się prozaicznych: na przydrożnej łące, ściółce w małym lasku, a nawet w przydomowym ogródku. Odkrył, że wokół nas istnieje zróżnicowany świat maleńkich stworzeń, którego na co dzień nie dostrzegamy.

Prezentowany na wystawie cykl skupia się właśnie na ukazaniu owadów i pajęczaków małych oraz bardzo małych – takich, których bez pomocy Łazarza nigdy byśmy nie dostrzegli. Wiemy jednak, że strona techniczna, jakkolwiek ważna, nie jest początkiem zdjęcia. Początkiem jest uważność. W tym wypadku – na świat, którego z pozoru nie widać.

„Wystarczy tylko usiąść, przypatrzeć się i chwilę poczekać, a zawsze dostrzeże się coś ciekawego” – zapewnia Łazarz.

Jednak wymienione przez niego elementy: umiejętność zatrzymania się w codziennym pędzie, cierpliwość i ciekawość świata nie są cechami powszechnymi. Są indywidualnymi cechami Tadeusza Łazarza i podwaliną jego działalności fotograficznej.

Zdjęcia autora dalekie są od ilustracji książek przyrodniczych

Nie interesują go łacińskie nazwy, ale prawdziwe życie miniaturowych istnień. Owady i pajęczaki, grzyby i rośliny zielone tworzą utkany z wzajemnych zależności mikrokosmos. Jak w soczewce ukazuje się w nim odwieczny taniec życia ze śmiercią, walka o przetrwanie kolejnego dnia z dążeniem do przedłużenia gatunku. Zdjęcia Łazarza to pochwała istnienia.

Wykonując je autor wykazał się szczególną wrażliwością na kolory oraz kształty. Motywy zwierzęce

i roślinne są wspaniale zharmonizowane kolorystycznie – częściowo dzięki naturalnemu zjawisku mimikry, często zaś dzięki działaniom typowo fotograficznym, jak poszukiwanie odpowiedniego kadru za pomocą ustawienia aparatu. Motywy te są również świetnie zakomponowane. Łazarz uwzględnia proporcje i linie symetrii, a przy tym nie trzyma się ich tak sztywno, by było to dla widza męczące. Ujęcia są niewymuszone i lekkie, niczym bohaterowie tych zdjęć.

Oglądając prace Łazarza wyczuwamy utajoną w nich pasję. Na jedno zdjęcie składają się niekiedy długie godziny czekania i dziesiątki wykonanych ujęć. Postawa kontemplacyjna wobec świata łączy się z jego celebracją, a artystyczny upór z satysfakcją z osiągniętego efektu. Dzięki nim możemy dostrzec to, czego dotąd nie widzieliśmy: autentyczne piękno miniaturowego żywego świata. - Małgorzata Malinowska-Klimek

Tadeusz Łazarz - Urodził się w 1956 roku. Jest twórcą nieprofesjonalnym. Fotografią zajmuje się od kilkunastu lat. W kręgu jego zainteresowań znajduje się fotografia przyrodnicza i pejzaż, w tym pejzaż miejski. Chętnie sięga po technikę makrofotografii, którą stosuje, aby uchwycić świat owadów i roślin. Z kolei w fotografii pejzażowej używa różnych środków technicznych, także na etapie obróbki zdjęć. Wszystko po to, aby uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do swojej indywidualnej wizji.

Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu oraz Komisji Fotografii Krajoznawczej przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Chorzowie. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, miał dwie wystawy indywidualne: „Moje fascynacje” oraz „W kropli ukryte” prezentowane w galeriach w Sosnowcu, Chorzowie i Wałbrzychu. Jest autorem trzech tematycznych kalendarzy o architekturze i otoczeniu kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jego prace weszły w skład albumów fotograficznych pt. „Sosnowiecka podróż w czasie” (2019) oraz „Piętnaście lat minęło” (2021) - obu wydanych przez SMF w Sosnowcu.

Łazarz tworzy również diaporamy (specyficzną formę łączącą fotografię z muzyką). Ma na tym polu duże osiągnięcia: w 2019 roku na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK zdobył nagrodę Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w 2021 roku na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK 2021 nagrodę główną Zarządu Głównego PTTK w Łodzi.

O swojej pasji pisze w ten sposób: „Fotografia daje mi specyficzny rodzaj relaksu: przynosi odprężenie, satysfakcję, rozwija wyobraźnię i kreatywność, a przede wszystkim sprawia ogromną przyjemność”.

Wystawa będzie prezentowana w terminie 6-30.06.2023 w godzinach otwarcia Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11).