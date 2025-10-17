Ten tydzień zapowiada się gorąco! TOP wydarzenia i imprezy w regionie [17.10–23.10]

Szukasz pomysłu na spędzenie wolnego czasu? Sprawdź nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń w regionie od 17 do 23 października! Czekają na Ciebie koncerty topowych artystów, spektakle teatralne, kabarety, stand-upy i wiele innych atrakcji. Niezależnie od tego, czy wolisz dobrą muzykę, śmiech do łez czy sztukę sceniczną — każdy znajdzie coś dla siebie. Nie przegap okazji i zaplanuj swój tydzień już teraz!

Bytom

Koncert: Mateusz Ziółko – solo

Galę rozdania Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2025 oraz Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – WENA 2025 uświetni koncert Mateusza Ziółko.

Mateusz Ziółko – pianista, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Na polskiej scenie czynnie koncertuje już od 25 lat. Znany widzom telewizji jako finalista I edycji „Mam Talent”, zwycięzca III edycji „The Voice Of Poland”, zwycięzca konkursu debiutów 51 KFPP w Opolu, zwycięzca X edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i finalista XX jubileuszowej edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo Najlepsi”.

Chorzów

Kabaret Ani Mru Mru: najnowszy program - "Mniej więcej"

Kabaret Ani Mru Mru ma w swoim dorobku więcej kultowych skeczy niż... zabrakło porównania. Ale panowie z Ani Mru Mru będą mieć masę świetnych puent! W swoim najnowszym programie znów zaskakują, eksplorując absurdy codzienności.

Nie przegap szansy na niezapomniany wieczór pełen śmiechu! Kabaret Ani Mru Mru, jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce, powraca z nowym programem "Mniej Więcej". Przygotuj się na mieszankę błyskotliwego humoru, zaskakujących skeczy i wyjątkowych postaci, które rozbawią każdego!

Godz. 17:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Kabaret „Mały z Dużym”

Mały z Dużym to duet, który powstał 5 maja 2024 r. i którego celem jest bawić, cieszyć i śmiać się. Dystans to ich dewiza życiowa pozwalająca patrzeć na siebie i innych z „przymrużeniem oka”.

To dwie kontrastowe osoby: Mały (Piotr Nowak) mający niespełna 140 cm wzrostu oraz Duży (Wojciech Niemiec), którego wzrost to niecałe 200 cm. Dwa Ślonzoki „z dziada pradziada”, którzy urodzili się w Rudzie Śląskiej i właśnie w tym miejscu stawiają swoje pierwsze kroki kabaretowe. Cel Małego i Dużego to „podbicie” całego kraju, aby było o nich hucznie i głośno. O czym będzie program „Albo grubo, albo wcale”? To program oparty na pokoleniu, górnictwie, śląskich słówkach i przede wszystkich śląskim humorze bez cenzury. Tego prawdopodobnie w polskich kabaretach jeszcze nie było, ale 5 skeczów będą połączone w całość okazując świat od dziecka, po dziadków.

Godz. 19:00, Dom Kultury Bielszowice

Świętochłowice

Świony Fest

Bar Ślonski Szynk oraz OSiR Skałka zapraszają na pierwszą edycję Świony Fest, która odbędzie się w Świętochłowicach 17 i 18 października 2025 roku. Impreza zlokalizowana będzie przy ul. Parkowej 7. Wydarzenie odbędzie się w piątek i sobotę w godzinach od 17:00 do 23:00.

W cenie biletu każdy uczestnik otrzyma:

pamiątkowy kufel,

1 litr piwa,

tradycyjny precel,

dostęp do muzyki na żywo oraz

miejsce w ogrzewanych namiotach festiwalowych.

Godz. 17:00, Bar Ślonski Szynk, Al. Parkowa 7

Gliwice

Koncert: Jerzy Grunwald

Jerzy Grunwald jest jednym z najbardziej popularnych wokalistów polskiej sceny muzycznej lat 70. i 80. W Polsce znany jest z występów z zespołami No To Co i En Face, natomiast za granicą występuje pod pseudonimem George & G.

Ma na swoim koncie setki koncertów zagranych w Polsce, Europie, USA, Japonii, Singapurze i krajach Dalekiego Wschodu, gdzie sprzedał ponad 200 tysięcy płyt. Wielokrotnie brał udział w polskich festiwalach w Opolu, Sopocie i Mrągowie. Otrzymał wiele prestiżowych nagród muzycznych, a jego piosenki zajmowały czołowe miejsca na listach przebojów licznych rozgłośni radiowych. Za sprzedaż swojej twórczości przyznano mu wiele złotych płyt.

Godz. 20:00, Cechownia

Katowice

Gala Muzyki Filmowej z Filharmonią Śląską

Październik 2025 ponownie wypełni się magią największych hitów z wielkiego ekranu. Niezapomniane melodie, Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod batutą Macieja Sztora, wyjątkowi soliści, multimedia, światła i widowiskowe efekty wizualne opanują katowicki Spodek w każdym calu. Przeniesiemy się w świat ponadczasowych opowieści, wzruszeń i ekscytacji, które w wykonaniu na żywo nabiorą jeszcze większej intensywności.

Godz. 18:00, Hala Widowisko-Sportowa Spodek

Katowice

Barabuum! komedia teatralna Artura Barcisia

„Barabuum!” to teatralna bomba emocji, która eksploduje w nowoczesnym mieszkaniu Anny i Juliusza oraz ich zuchwałych sąsiadów – Laury i Seby. Wieczór pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji zaczyna się niewinnie, ale szybko przeradza się w gorące i prowokacyjne wydarzenie. Z pozornie harmonijnych relacji wyłania się burzliwa mieszanka intryg, zmysłowych podtekstów i nieprzewidzianych konfrontacji.

Tego wieczoru, pełnego zaskakujących odkryć i bezwstydnych propozycji, napięcie rośnie, a przestrzeń między „normalnym” a „niepohamowanym” staje się coraz bardziej mglista. Czy małżeństwo Anny i Juliusza wyjdzie z tego bez szwanku? A może Laura i Seba pokażą im nową definicję „sąsiedzkiej pomocy”?

Godz. 16:00 i 19:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Zabrze

Kabaret Neo-Nówka - Pokolenie DNA

Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym programem "Pokolenie DNA", który z pewnością dostarczy widzom solidnej porcji śmiechu. Zaskakujące skecze, cięte riposty i doskonała gra aktorska to kabaretowa uczta która sprawią, że "Pokolenie DNA" pozostawi Cię z uśmiechem na twarzy na długo po występie. Czy masz odwagę zmierzyć się z tym Pokoleniem?

Godz. 16:00, Dom Muzyki i Tańca

Gliwice

Arch Enemy

Arch Enemy wraca do Polski z zabójczym wsparciem! Metalowe święto odbędzie się w małej hali PreZero Areny Gliwice 19 października. Razem z Arch Enemy wystąpią Amorphis, Eluveitie i Gatecreeper!

Godz. 18:00, Pre Zero Arena Gliwice – Mała Arena

Katowice

Disney Koncert – Magiczna Muzyka

Koncert zabierze gości w wyjątkową podróż do magicznego świata ulubionych filmów Disneya i Pixara – klasyki animacji i najbowszych przebojów kinowych, w tym „Małej syrenki”, „Pięknej i Bestii” „Pocahontas”, „Króla lwa”, „Toy Story, „Vaiany: Skarbu oceanu”, „Mulan”, „Zaplątanych”, „Krainy lodu” i „Naszego magicznego Encanto”.

Godz. 15:00, Hala Widowisko-Sportowa Spodek

Łaziska Górne

Spektakl „Żona do adopcji”

W życiu Adama wszystko miało swoje miejsce: dom – praca, dom – praca. Od czasu do czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna przestaje funkcjonować i niebo zaczyna walić się na głowę. Żona Adama wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza natrętny domokrążca i wróżbita. Niespodziewanie pojawia się również Filip, kolega z podstawówki. Do drzwi puka przedstawicielka Ośrodka Adopcyjnego, o której wizycie Adam zupełnie zapomniał. Spokojne dotychczas życie bohatera wypełnia się mnóstwem niedomówień, pomówień i abstrakcyjnych insynuacji. A wszystko przykryte płaszczem „normalności”. Jak rozwiąże się splot dziwnych wydarzeń?

Godz. 17:00, Miejski Dom Kultury

Ruda Śląska

Spektakl bajowy dla dzieci „Legenda o Smoku Wawelskim”

Spektakl w interpretacji krakowskiego Teatru to pełna humoru detektywistyczna opowieść pełna ciekawostek i zagadek. Jest to intrygująca, zaskakująca historia oparta na zeznaniach naocznych świadków – widowni!

Przy współpracy z publicznością zmartwieni mieszkańcy są w stanie odkryć najlepsze rozwiązanie – zarówno dla Krakowa, jak i własnych potrzeb serca. Widzowie za to z pomocą walecznych bohaterów odkryją siłę współpracy, sprytu i odwagi.

Godz. 16:00, Dom Kultury Bielszowice

Chorzów

Stand-up: Karol Modzelewski

"Bimber i marakasy" to nowy program pełen opowieści, dygresji, anegdot i żartów bez jakiegoś niepotrzebnego nadęcia. Czy ten program ma odmienić Wasze życie? Nie. Czy ma Was rozbawić, i naładować dobrą energią na nierówną walkę z rzeczywistością? Taki jest plan. Program przeznaczony jest dla ludzi z dystansem do siebie i świata, i od 16 roku życia.

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultury Batory

Chorzów

Pierwiastki Dramatyczne Materii Curie - interaktywna wystawa performatywna

To projekt edukacyjny, wystawa interaktywna, która zainspirowana została spektaklem „Curie – trzy kolory”.

Widz, uczestnik zostanie zaproszony do obejrzenia wystawy, podzielonej na trzy kolory i trzy etapy: od rozpoczęcia życiowej podróży wielkiej naukowczyni, przez część biografii dotyczącej działalności naukowej, aż do jej śmierci. Uczestnicy wystawy będą brali czynny udział w wydarzeniach. Towarzysząc Marii przekonają się, że jej życie, to czas naznaczony nieustającą walką, pasją, siłą determinacji, a także wielkimi osiągnięciami oraz przełomami.

Wystawa tworzy namacalną przestrzeń życia bohaterki, wypełnioną przedmiotami kojarzącymi się z aktywnym laboratorium. Głos Marii jest przewodnikiem, wprowadzającym widzów w przestrzeń informacyjną, zaaranżowaną w taki sposób, by stworzyć atmosferę eksperymentu.

Godz. 11:00, Teatr Rozrywki

Gliwice

Koncert: Sting 3.0 Tour

17-krotny laureat nagrody Grammy ponownie zaskakuje swoją trasą koncertową „STING 3.0” World Tour. W towarzystwie wirtuoza gitary i wieloletniego współpracownika Dominica Millera oraz dynamicznego perkusisty Chrisa Maasa (Mumford & Sons, Maggie Rogers), zespół zaprezentuje najznakomitsze hity i rzadko wykonywane utwory z ponadczasowej dyskografii Stinga.

Godz. 18:00, Pre Zero Arena Gliwice

Chorzów

Spektakl „Wilczy Księżyc” - musical w 2 aktach

W pierwszą pełnię nowego roku księżyc rzuca blask na całe niemal niebo. Odbite światło przyciąga wzrok, a ten wodzi po kraterach w poszukiwaniu dzikich i nieokiełznanych ścieżek. Nazywa się to zjawisko Wilczym Księżycem – pełnią, której towarzyszy zawodzenie wilków łączących się w pary, grupujących watahy, szukających pożywienia.

Większość mieszkańców Zamczyska, mieściny sennej prawie jak Twin Peaks, Wilczego Księżyca się boi. Ale nie Sara. Wszelkie przejawy odmienności chętnie palono by tu na stosie (mimo że dawno dociągnięto sieć GSM i stały internet). Cykl nadchodzących po sobie pełni trzyma społeczność w ryzach strachu, Sara jednak za nic ma pielęgnowaną starannie rutynę, przewidywalność i nudę. Pragnie wrażeń, dzikości serca i niebezpieczeństw, a na pełnię czeka z nadzieją, bo wie, że gdy tylko na niebie pojawi się łuna, jej ciało wypełni żar, dziwny niepokój i zew przygody.

Wraz z wtargnięciem do Zamczyska przybysza z daleka, mury konwenansów i ułożonej w kosteczkę codzienności zatrzęsą się w posadach. Sara otworzy przed nieznajomym serce, lecz niekoniecznie spotka się z wzajemnością – w każdym razie nie od razu i nie tak, jak to zwykle w popkulturze bywa.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Chorzów

Wieczór Poetycki pod Schodami

Wyjątkowy Wieczór Poetycki pod Schodami, podczas którego usłyszymy twórczość młodych, niezwykle utalentowanych poetek z chorzowskich szkół średnich. Wydarzenie odbywa się w ramach akcji „Wolność Czytania”, organizowanej przez Urząd Miasta Chorzów.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Teatr Burleski by Veren de Heddge: Demoniczny Spektakl Burleski

To nie będzie zwykły wieczór. To będzie noc graniczna – między rzeczywistością a snem, między pokusą a uwolnieniem, między tym, co ukryteąŚ a tym, co pragnie wyjść na scenę. W samym sercu mroku pośród drzew, gdzie zmysły stają się kompasem, a cisza przed spektaklem drży napięciem – odbędzie się coś, czego nie doświadczysz nigdzie indziej. Demoniczna Rewia Burleski to nie tylko show – to zmysłowy rytuał. Ceremonia stworzona z ognia spojrzeń, aksamitnych gestów, elektryzującej muzyki i kobiecej siły, która prowadzi przez ciemność jak światło księżyca. Zanurz się w przestrzeni, gdzie każda chwila zaskakuje. Gdzie sztuka prowokuje, kolacja uwodzi, a Ty stajesz się częścią opowieści. Nie obserwatorem – uczestnikiem. Nie tylko widzem – wybranym świadkiem.

Godz. 20:00, Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe

Bytom

Stand-up: Igor Kwiatkowski – Introwertyk

W swoim 3 solowym programie INTROWERTYK Igor porusza takie wątki jak bigos w kinie, czarodziej w kuchni, politycy czytają bajki, dlaczego nie powinno się zwiedzać świata, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym i jak podrywa się małe Myszki, Misie i Kaczki.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury