Recydywista zatrzymany za kradzież biżuterii i gotówki wartej 12 tys. zł

  • Dodano: 2025-10-16 12:30

Kryminalni z Sosnowca zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który w sierpniu tego roku dopuścił się dwóch kradzieży sklepowych na terenie miasta. Jego łupem padły pieniądze oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 12 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy kryminalnych sprawca został ustalony i usłyszał już zarzuty za dokonane kradzieże, których dopuścił się w warunkach recydywy.

Kradzież w sklepie spożywczym i jubilerskim

Do pierwszego zdarzenia doszło 8 sierpnia 2025 roku, w jednym ze sklepów spożywczych przy ulicy Staropogońskiej. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę ekspedientki, ukradł blisko 3,5 tysiąca złotych. Jeszcze w tym samym miesiącu, 31 sierpnia, 42-latek pojawił się w jednym ze sklepów jubilerskich w centrum handlowym przy ulicy Sienkiewicza. Tam sprawca najpierw poprosił pracownika o zaprezentowanie złotego naszyjnika o wartości blisko 9 tysięcy złotych, a następnie dokonał jego kradzieży. Po skrupulatnej analizie zebranych informacji i materiału dowodowego kryminalni ustalili, że za tymi przestępstwami stoi ta sama osoba – 42 letni mieszkaniec Sosnowca.

Recydywa i surowsza kara

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty dokonania dwóch kradzieży. Jak się okazało, obu tych czynów dopuścił się w warunkach recydywy, co oznacza, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. 

Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku działania w warunkach recydywy sąd może orzec karę surowszą.

