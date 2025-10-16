Uczczono 100. rocznicę urodzin majora Zygmunta Ociepki

W poniedziałek 13 października młodzież CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich wraz z Posłem na Sejm RP Mateuszem Bochenkiem uczciła 100. rocznicę urodzin majora Zygmunta Ociepki.

Uczniowie CKZiU uczcili 100-lecie bohatera

Wspólne rozmowy o przeszłości, refleksja na temat II wojny światowej wspomnienia o pobycie w obozie czy przymusowych robotach to niezapomniana lekcja historii. Uczniowie pytali kombatanta o rady dla współczesnej młodzieży.

-Moi drodzy, kochajcie się, zdrowo odżywiajcie, nie stresujcie się, a dożyjecie tak jak ja 100 lat – odpowiedział major.

Żywa lekcja historii i rozmowa z kombatantem

Wspólnie spędzony czas przy oglądaniu fotografii, pamiątek z czasów wojny przy dobrej, zimowej herbacie to wrażenia, które pozostaną w sercach i pamięci uczniów na długo.