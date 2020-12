Ferie 2021 – Adam Wajrak i Grzegorz Kasdepke online

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

To będą ferie inne niż zwykle – bez dalekich podróży, bez szaleństw na narciarskich stokach. Ale! Zimowa przerwa od nauki spędzona w domu, wcale nie musi być nudna. Nie gdy dzięki internetowym łączom będzie można spotkać się i porozmawiać z jednymi z najpopularniejszych autorów literatury dla dzieci i młodzieży – Adamem Wajrakiem i Grzegorzem Kasdepke.

To co – zainteresowani?

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza na dwa wyjątkowe spotkania online, które umilą dzieciom czas zimowych ferii. W zorganizowanych za pośrednictwem serwisu YouTube rozmowach udział wziąć może każdy – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania, za darmo. Nie trzeba nawet być naszym czytelnikiem – choć wiadomo – polecamy się. Nie lubicie czytać? Nieważne – nasi Goście z pewnością przekonają Was do sięgania po książki – choćby od czasu do czasu.

Rozmowy z Adamem Wajrakiem i Grzegorzem Kasdepke będą przez nas prowadzone, ale liczymy przede wszystkim na Was! Na Wasze pytania i uwagi. To jedyna taka okazja, by porozmawiać z wybitnymi pisarzami i zadać im kilka ciekawych i podchwytliwych pytań.

5 stycznia 2021 , godz. 12.00 – Adam Wajrak (prowadzenie: Ala Ludwichowska)

12 stycznia 2021 , godz. 12.00 – Grzegorz Kasdepke (prowadzenie: Bartek Majzel)

Spotkania będą emitowane na żywo na bibliotecznym kanale w serwisie YouTube. Dostęp będzie można uzyskać wchodząc bezpośrednio na www.youtube.com/bibliotekasosnowiec lub poprzez kliknięcie aktywnego linku na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl bądź na Facebooku Biblioteki: www.facebook.com/mbpsosnowiec

Słówko o naszych gościach:

Adam Wajrak (ur. 1972 r.) - polski działacz na rzecz ochrony przyrody. Wieloletni współpracownik "Gazety Wyborczej". Autor licznych artykułów oraz książek dotyczących szeroko pojętej tematyki przyrody i życia w zgodzie z naturą. Od dzieciństwa poświęcał się leczeniu chorych zwierząt i ptaków, udzielając im niezbędnej pomocy we własnym domu. Z czasem postanowił osiedlić się w Puszczy Białowieskiej w malutkiej wiosce Teremiski, która znajduje się na jej terenie. Wielokrotnie angażował się w akcje związane z ochroną przyrody. W 2006 roku stał się inicjatorem zbierania podpisów pod petycją w sprawie obrony Doliny Rospudy.

Jego praca na rzecz ochrony przyrody była niejednokrotnie doceniana i nagradzana. W 1993 roku za serię artykułów o dużych drapieżnikach otrzymał tytuł Przyjaciela Przyrody, został również wyróżniony medalem Ligi Ochrony Przyrody i honorowym tytułem Przyjaciela Puszczy Białowieskiej, a także mianem Bohatera Europy, które jest przyznawane każdego roku przez amerykańskie czasopismo "Time" za obronę środowiska naturalnego.

Wśród dorobku książkowego Adama Wajraka znalazły się takie pozycje, jak: "Przewodnik prawdziwych tropicieli", "Wilki", "To zwierzę mnie bierze" czy "Lolek". Jest również współautorem książek, które napisał wraz ze swoją żoną Nurią Selva Fernandez: „Zwierzaki Wajraka” oraz „Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzętami”.

Grzegorz Kasdepke (ur. 1972 r.) - jest jednym z najchętniej czytanych polskich autorów książek dla dzieci. Posiada rzadki i cenny dar pisania niezwykłych historii, które z zapałem czytają najmłodsi. Większość z ponad kilkudziesięciu jego książek zyskało status bestsellera ("Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko”, "Horror, czyli skąd się biorą dzieci", „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”, „Detektyw Pozytywka” i wiele innych).

Kawaler Orderu Uśmiechu, Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Sympatię czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego dowodem są najważniejsze nagrody jakie zdobył za swoją twórczość dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, dwukrotnie Nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z dziesięciu najlepszych książek dla dzieci pierwszej dekady XXI wieku.

Przez wiele lat był redaktorem naczelnym legendarnego magazynu dla dzieci „Świerszczyk”. Jest także dziennikarzem i autorem scenariuszy filmowych.