Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zagłębiowskie szpitale: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji i Zagłębiowskie Centrum Onkologii jednoczą się na rzecz leczenia onkologicznego mieszkańców Zagłębia.

Już od przyszłego tygodnia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przeprowadzane będą stałe konsylia planujące proces leczenia chorych ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, z udziałem lekarza onkologa i lekarza radioterapeuty Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Pozwoli to na skoordynowanie i objęcie opieką Pacjentów przez te dwa współpracujące ośrodki medyczne. Celem jest przygotowanie i przedstawienie pacjentowi planu leczenia, co poza oczekiwanym efektem terapeutycznym, wpływa na jego komfort psychiczny i świadomość kompleksowej opieki medycznej ze strony szpitali.

Walka z rakiem podczas pandemii

Walka z rakiem od wielu lat jest jednym z największych i najpoważniejszych wyzwań polskiej ochrony zdrowia. W obliczu niewątpliwego ograniczenia dostępności do świadczeń onkologicznych z powodu panującej pandemii i zaangażowania systemu w leczenie covid-19, jest to problem, który narasta i wymaga zdecydowanych działań. Sosnowiecki Szpital, w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i w trosce o mieszkańców Sosnowca i Zagłębia, zaprosił do zacieśnienia współpracy Zagłębiowskie Centrum Onkologii.

Sosnowiecki Szpital Miejski stale monitoruje potrzeby Pacjentów i w odpowiedzi na nie rozwija i poszerza proces leczenia. Wiedząc o coraz większej liczbie Pacjentów onkologicznych, którzy w czasie pandemii mają ograniczone możliwości leczenie.