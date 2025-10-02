Spacer teatralny "Jesień w Lesie Zagórskim" już 5 października. Sprawdź szczegóły

5 października organizatorzy zapraszają na Spacer po lesie Zagórskim. Tym razem, z myślą o najmłodszych trasę zaplanowano tak, aby nie była ona zbyt męcząca.

Rodzinny spacer po Lesie Zagórskim

Startujemy 5 października o godzinie 10.10 z przystanku autobusowego Zagórze Centrum. W ciągu 3 godzin pokonamy około 5 km. odległość. Droga powiedzie przez tereny leśne. Podczas przechadzki będziemy się delektować (miejmy nadzieję) wszystkimi odcieniami złotej polskiej jesieni. Zajrzymy również do schronu bojowego oraz nad pewien staw, na którym całkiem niedawno zaobserwowano brzydkie kaczątko.

Następnie dwukrotnie przekroczymy ciek wodny, który bywa nazywany w mało sympatyczny sposób Rowem Mortimerowskim. Czeka nas również wymagająca pirackiej wręcz odwagi przeprawa przez Czarne Morze. Gdy już tego dokonamy to podążymy w stronę miejsca uwielbianego nie tylko przez najmłodszych. Jest nim Park im. Jacka Kuronia, gdzie nasz spacer dobiegnie końca. Oczywiście nie oznacza to końca zabawy. Jak powszechnie wiadomo park ten jest pełen atrakcji, z których każdy będzie mógł skorzystać we własnym zakresie.

Zakończenie spaceru nastąpi w pobliżu przystanku autobusowego Kazimierz Górniczy Park. Nieco dalej znajduje się także przystanek autobusowy Kazimierz Górniczy Poczta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

Udział bezpłatny – sprawdź szczegóły organizacyjne i kontakt do przewodnika

Udział w spacerze jest całkowicie bezpłatny. Organizator: Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Przewodnik: Artur Ptasiński – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK, członek Klubu Przewodników Turystycznych PTTK im. Pawła Solarza w Sosnowcu, pracownik Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu.

Uczestnicy biorą udział w spacerze na własną odpowiedzialność – ewentualne ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. Obowiązuje ubiór turystyczny oraz dobry humor. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy spaceru. Więcej informacji pod numerem telefonu 883 100 995. Sfinansowano przez Unię Europejską NextGenerationEU.