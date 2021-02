ZM Silesia wesprą Sosnowiecki Szpital Miejski

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zakłady Mięsne Silesia zapowiedziały wsparcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, który znalazł się w ciężkiej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. ZM Silesia pomogą placówce finansowo i zapewnią stałe dostawy swoich produktów. Z prośbą o pomoc zwrócił się sam szpital.

Sosnowieckie Zakłady Mięsne Silesia ruszają z pomocą

Sosnowieckie Zakłady Mięsne Silesia od początku pandemii czynnie włączają się w pomoc dla placówek służby zdrowia i opieki nad osobami starszymi. Przekazały swoje produkty m.in. dla szpitala zakaźnego w Zawierciu i domów seniorów na Śląsku. Tym razem firma odpowiedziała na apel Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

– Czujemy się w obowiązku wesprzeć Miejski Szpital, bo to gwarantuje uzyskanie pomocy w czasie pandemii dla mieszkańców Sosnowca, w tym również naszych pracowników. Wsparcie najbliższej społeczności oraz lokalnych instytucji to nieodzowny element polityki firmy, od lat działającej w myśl zasady zrównoważonego rozwoju oraz realizującej założenia odpowiedzialnego biznesu. Mamy nadzieję, że pomoc, której chcemy udzielić, ta finansowa, jak i w postaci stałych dostaw naszych produktów pomoże pacjentom Szpitala – mówi Mariusz Rusin, prezes Zakładów Mięsnych Silesia.

Władze Spółki zapewniają, że są otwarte na każdą inną formę wsparcia placówki

W walkę z koronawirusem włączyły się wszystkie główne spółki Grupy Cedrob, do której należą Zakłady Mięsne Silesia S.A., na wsparcie w pandemii przeznaczyły dotychczas, łącznie 0,5 mln zł. Najwięcej środków trafiło do szpitali i palcówek medycznych. Zakupiono respiratory, analizatory do badań laboratoryjnych i środki ochrony osobistej dla mieszkańców.