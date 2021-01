Pracownicy Amazon zadbali o seniorów w Domu Pomocy Społecznej

Amazon wsparł lokalne instytucje działające na rzecz seniorów, przekazując im sprzęt IT, RTV, AGD oraz medyczny o wartości ponad 77 000 zł. Jednym z ośrodków, które otrzymały pomoc jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.

Amazon, wsparł 10 instytucji senioralnych w 6 regionach Polski, w których zlokalizowane są centra logistyczne i gdzie mieszkają pracownicy firmy, przekazując między innymi sprzęt pozwalający na komunikację seniorów z bliskimi.

- Nawet w czasie pandemii seniorów mogą u nas odwiedzać rodziny, jednak wprowadziliśmy pewne zasady, wśród nich m.in. maksymalny czas spotkania to 45 min., konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz obowiązkowe noszenie maseczek i rękawiczek. Podopieczni mogą również kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub online – mówi Elżbieta Matuszczyk, dyrektorka DPS-u przy ul. Andersa

Dzień Babci i Dziadka, w czasie pandemii, to dla niektórych seniorów trudny czas tęsknoty i braku możliwości odwiedzin najbliższych. W przypadku osób przebywających w domach seniora, jedynym sposobem komunikacji z rodziną pozostaje obecnie kontakt przez telefon lub komputer. Niestety, nie wszystkie ośrodki mogą zapewnić pensjonariuszom taką możliwość. Nasza akcja polega na dostarczeniu placówkom niezbędnego sprzętu IT, RTV, AGD czy sprzętu medycznego, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem” – podkreśla Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon .

I dodaje - Inicjatorami akcji byli pracownicy Amazon, którzy przygotowali i dostarczyli do ośrodków imienne kartki okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka, co pokazuje, że w Amazon podchodzimy z sercem i pasją do ludzi i pomagania oraz troszczymy się o swoje otoczenie.