Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiecka policjantka po służbie zatrzymała złodzieja w Katowicach

  • Dodano: 2025-10-27 09:00

St. sierż. Marta Gałązka - dzielnicowa z Komisariatu Policji II w Sosnowcu, w czasie wolnym od służby udowodniła, że policjantem jest się zawsze. Mundurowa, będąc w jednym ze sklepów przy ulicy Lwowskiej w Katowicach, zauważyła mężczyznę, który próbując wyjść z obiektu ze skradzionym alkoholem, stawiał opór pracownikowi ochrony. Zdecydowana reakcja policjantki przyczyniła się do jego zatrzymania.

Interwencja w sklepie przy ulicy Lwowskiej

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Lwowskiej w Katowicach. Starszy sierżant Marta Gałązka zwróciła uwagę na mężczyznę, który chciał wynieść ze sklepu alkohol bez płacenia za niego. Kiedy pracownik ochrony zareagował, sprawca próbował opuścić sklep. Policjantka natychmiast podjęła interwencję i wspólnie z ochroniarzem obezwładniła mężczyznę, uniemożliwiając mu ucieczkę. 

Ten sam sprawca okradł inny sklep

W tym samym czasie, dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Katowicach ustalał dane mężczyzny, który tego samego dnia przy ul. Bednorza również skradł alkoholu, a następnie odepchnął i uderzył pracownika ochrony.  Jak się okazało, ujęty przez policjantkę z Sosnowca mężczyzna był też sprawcą zdarzenia przy ulicy Bednorza. 42-latek został zatrzymany, a jego sprawą zajęli się policjanci z katowickiej „piątki”.

Zatrzymany usłyszał zarzuty

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. 

W sprawie zdarzenia przy ulicy Lwowskiej prowadzone jest osobne postępowanie dotyczące wykroczenia w związku z dokonaną przez mężczyznę kradzieżą. Towar, który próbował ukraść, wrócił już do dalszej sprzedaży.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również