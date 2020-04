W Sosnowcu pojawią się nowe autobusy elektryczne!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ogłosiło przetarg na kupno 14 nowych autobusów elektrycznych. Było to możliwe, bo Sosnowiec znalazł się na krótkiej liście 13 wybranych w całej Polsce miast, które otrzymają pieniądze na zakup pojazdów.

PKM Sosnowiec otrzymał blisko 30 milionów netto dofinansowania, co stanowi 85% całego, wartego prawie 36,5 mln zł projektu. Za te pieniądze PKM kupi nie tylko nowe elektryczne autobusy, ale wybuduje również całą potrzebną infrastrukturę. Dofinansowanie pozwoli na zakup 14 autobusów z czego pięć będzie miało 18 metrów, a dziewięć 12 metrów. Już wiadomo na jakich liniach nowe „elektryki” będą kursowały. W sumie będzie to 11 linii kursujących po Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Czeladzi i Wojkowicach. To linie nr: 34, 90, 100, 160S, 182, 188, 299, 723, 818 i 902N.

Oprócz autobusów zamówienie obejmuje zakup trzech ładowarek pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta w tej chwili przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na dworcu przy ulicy Mościckiego, pozostałe dwie w sosnowieckiej bazie PKM przy ulicy Lenartowicza. Tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu.

Właściwie przygotowanie do wdrażania projektu już trwa, ponieważ budujemy w sosnowieckiej bazie przyłącze o łącznej mocy 2,4 MW – mówi Piotr Drabek, dyrektor techniczny PKM Sosnowiec.

PKM Sosnowiec jako pierwsza firma w GZM już od kwietnia 2018 roku korzysta z trzech 12-metrowych elektrycznych autobusów firmy Solaris Bus & Coach kupionych za ponad 7,6 mln zł. W lutym na liczniku miały już pół miliona przejechanych kilometrów

Gdy pierwszy z naszych autobusów pokonał barierę 100 tysięcy kilometrów mówiłem, że wykorzystujemy je przez 7 dni w tygodniu, po około 21 godzin. Nic się nie zmieniło, nadal są w niemal ciągłej eksploatacji. Jesteśmy bardzo z nich zadowoleni – podkreśla dyrektor Drabek.

Autobusy będą wyposażone we wszystkie możliwe udogodnienia dla pasażerów oraz kierowców

Wszystkie będą klimatyzowane, wyposażone w ładowarki USB oraz wi-fi, a także w monitoring, systemy zliczania pasażerów, elektroniczne tablice informacyjne i dźwiękowe zapowiedzi. Nowością będzie inny kolor miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz kolor autobusu zgodny z nowym systemem identyfikacji według wzoru ZTM.

To nie koniec dobrych informacji dotyczących komunikacji publicznej. Jutro zostanie podpisana umowa na budowę nowego odcinka torowiska prowadzącego od pętli tramwajowej w Zagórzu wzdłuż ulicy Lenartowicza, alei Paderewskiego i ulicy Rydza-Śmigłego, gdzie na rondzie Jana Pawła II powstanie nowa pętla.

Źródło dofinansowania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.