PKM Sosnowiec poznało oferty na kupno 14 nowych autobusów elektrycznych oraz ładowarek

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej poznało oferty na kupno 14 nowych autobusów elektrycznych oraz ładowarek.

Firma planuje kupić 14 autobusów z czego pięć przegubowych (18 metrów), a dziewięć 12-metrowych

PKM Sosnowiec otrzymał blisko 30 milionów netto dofinansowania, co stanowi 85% całego, wartego prawie 36,5 mln zł projektu. Za te pieniądze PKM kupi nie tylko nowe elektryczne autobusy, ale wybuduje również całą potrzebną infrastrukturę.

W przetargu pojawiła się tylko jedna oferta firmy Solaris, której autobusy elektryczne już są znane pasażerom w Zagłebiu. Przedsiębiorstwo za przegubowe elektryki zaproponowało 3 703 354 zł, a za krótsze pojazdy 2 632 024 zł. W sumie za 14 autobusów firma z wielkopolski oczekuje 46 323 030 zł, z kolei sosnowiecki PKM w swoim budżecie zarezerwował 41 074 777 zł, czyli o ponad 5 mln zł więcej.

Jesteśmy zadowoleni z wyposażenia jakie zaproponował Solaris, niestety nie możemy tego powiedzieć o cenie, dlatego w najbliższych dniach podejmiemy decyzję co dalej – wyjaśnia Marek Pikuła, prezes PKM Sosnowiec.

Szczególne wrażenie robi pojemność baterii, które zaproponował w ofercie wykonawca. W autobusach przegubowych to 470 kWh Dla porównania w ramach swojego zamówienia PKM Katowice zamówił pojazdy z bateriami w graniach 240 kWh, pozwalające przejechać o połowę mniejszy dystans.

Oprócz autobusów zamówienie obejmuje zakup trzech ładowarek pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta w tej chwili przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na dworcu przy ulicy Mościckiego, pozostałe dwie w sosnowieckiej bazie PKM przy ulicy Lenartowicza. Tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu

Źródło dofinansowania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.