Bezpieczne wakacje 2020 na śląskich drogach

Przed nami długo wyczekiwany czas wypoczynku.

Tegoroczny okres wakacji jest szczególny ze względu na panującą pandemię COVID-19. Mimo tego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, policjanci śląskiej drogówki zadbają o bezpieczeństwo na naszych drogach, które jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego spodziewajmy się wzmożonych kontroli, w tym kontroli autokarów i kierowców wiozących dzieci oraz dorosłych na letni wypoczynek.

W czasie wakacji, na drogach oraz w miejscowościach i rejonach wypoczynkowych, pojawiać się będzie więcej niż zwykle pojazdów. Dlatego najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości kierujących, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach oraz stanu technicznego. Na drogach pojawi się większa liczba policyjnych patroli ruchu drogowego.

Policjanci z drogówki apelują o rozsądek za kółkiem i unikanie brawury

Wakacje to czas wzmożonego ruchu na drogach, dlatego wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli planujemy podróż samochodem, warto się do niej odpowiednio przygotować. Sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać inną drogą. W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7-8 godzinnym śnie. Analizując czas, w jakim chcemy przejechać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.

Najważniejsze zasady:

Bądźmy wypoczęci pamiętając, że zmęczenie jest naszym wrogiem i stanowi poważne zagrożenie. Nie jest prawdą, że jesteśmy w stanie nad nim zapanować. W trakcie wielogodzinnych podróży róbmy przerwy. Zadbajmy o odpowiednią temperaturę w samochodzie.

Ograniczmy do minimum rozmowy telefoniczne, gdyż wykonywane nawet przez zestawy głośnomówiące, dekoncentrują.

Sygnalizujmy swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu.

Prędkość dostosujmy do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego.

Coraz lepsze samochody, wyposażone w urządzenia wspomagające jazdę, nie zwalniają kierowcy z myślenia. Jak sama nazwa wskazuje, tylko wspomagają one jazdę. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas podróży pojazdem spoczywa w zasadniczej mierze na kierowcy.

Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo osób podróżujących, będą kontrole autokarów wiozących zorganizowane grupy osób na letni wypoczynek. W czasie tych działań policjanci będą sprawdzali przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Policjanci zadbają również o to, aby dzieci i młodzież podróżowały sprawnymi autokarami. Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom. Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto skorzystać z wykazu miejsc, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i ich kierowców. Przedstawiamy wykaz miejsc kontroli autokarów w województwie śląskim wraz z numerami telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli autobusu oraz kierowcy. Zachęcamy także do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu.

Kierowników i organizatorów obozów i kolonii zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć przez policjantów z drogówki na temat bezpiecznych wakacji na drogach zachęcamy do kontaktu pod nr. tel. 47 851 1129 lub 47 851 1193.

Wspólnie zadbajmy, aby tegoroczne wakacje były dla wszystkich naprawdę bezpieczne.