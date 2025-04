Przed nami II Sosnowiecki Dzień Profilaktyki Ginekologii Onkologicznej

8 kwietnia w godzinach od 12.00 do 17.00 na terenie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ulicy Zegadłowicza 3 zorganizowana zostanie akcja promująca zdrowie z obszaru ginekologii onkologicznej. Z powodu nowotworów ginekologicznych co roku umiera około sześciu tysięcy Polek. Najbardziej śmiertelny jest rak jajnika – rocznie umiera na niego 2,5 tysiąca kobiet w Polsce.

Profilaktyczne badania adresowane są do mieszkanek Sosnowca

– Cytobus będzie czekał przy wejściu do szpitala – zachęca prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Podczas akcji profilaktycznej będzie można nieodpłatnie skorzystać m.in.: z badań cytologicznych wykonywanych w cytobusie, wykładów edukacyjnych „Problemy zdrowotne kobiet okiem ginekologa”, porad i wsparcia sosnowieckich Amazonek, które przeprowadzą instruktaż nauki samobadania piersi na fantomach, edukacji zdrowotnej poświęconej profilaktyce raka szyjki macicy prowadzonej przez sosnowiecką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – dodaje prezydent Sosnowca.

II Sosnowiecki Dzień Profilaktyki Ginekologii Onkologicznej ma na celu przede wszystkim przebadanie kobiet pod kątem wczesnego wykrycia zmian nowotworowych szyki macicy oraz spopularyzowanie wiedzy na temat przesiewowych badań profilaktycznych. Istotnym aspektem akcji jest jej wymiar edukacyjny, zwiększający wiedzę na temat nowotworów ginekologicznych, w tym symptomów i objawów, mogących świadczyć o nieprawidłowościach chorobowych. Kobiety zachęcane będą do samokontroli badania piersi.

Jak się przygotować do badania?

Badanie wykonuje się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki. Badania nie wykonuje się w czasie miesiączki. Co najmniej 4 dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych, kremów i nawilżaczy czy irygacji pochwy. Na dzień przed badaniem unikać długiej kąpieli w wannie, stosowania mydeł o silnie zasadowym odczynie. Nie należy również korzystać z basenów i kąpielisk wodnych. Czas od ostatniego badania ginekologicznego, kolposkopii czy dopochwowego USG do zgłoszenia się na badanie cytologiczne powinien wynosić co najmniej 1 dzień. Wskazane jest, aby 24 godziny przed badaniem zrezygnować ze współżycia płciowego.