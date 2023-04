Mediateka w Sosnowcu zaprasza do dwóch konkursów o fantastyce. Poznaj szczegóły!

Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu Fantastyka 2023 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie na kolaż fotograficzny "Fantastyka 2023: Cosplay niskokosztowy".

Kolaż fotograficzny

Cosplay to hobby polegające na przebieraniu się za ulubione postacie z filmów, seriali, książek, mang czy anime. Niezwykły talent i chęć jak najwierniejszego odwzorowania postaci, prezentowana przez cosplayerów, owocuje zapierającymi dech w piersi strojami. Jednak żeby osiągnąć taki efekt, trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu, pracy, energii i pieniędzy.

Nasz konkurs polega na czymś nieco innym. Czerpiąc inspirację z prac Tajlandczyka Anucha "Cha" Saengcharta - znanego szerzej jako Lowcostcosplay - nagradzać będziemy kreatywność i pomysłowość. Za jego właśnie przykładem, zachęcamy do tworzenia kolaży fotograficznych, w których pożądany efekt uzyskacie za pomocą niedrogich i łatwo dostępnych przedmiotów codziennego użytku.

Efekt może być, i często jest - nie oszukujmy się, humorystyczny. Ale co z tego? Ten konkurs, jak żaden inny służyć ma ukazaniu radości i beztroski w obcowaniu z fandomem. A tematyka i sposób wykonania prac nadaje się do tego wręcz idealnie!

"Fantastyka 2023: Cosplay niskokosztowy"

Tytuł konkursu : Cosplay niskokosztowy

kolaż fotograficzny

Format: JPEG

Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu Fantastyka 2023 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie na opowiadanie utrzymane w stylistyce cyberpunkowej lub postcyberpunkowej „Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek".

Opowiadanie

Opowiedzcie o świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, przemoc jest rozwiązaniem wielu problemów, a międzynarodowe korporacje są potężniejsze (i lepiej uzbrojone) niż całe kraje. Nie wspominając już o tym, że ludzie modyfikują swoje organizmy sztucznymi wszczepami mającymi znacznie usprawnić biologiczne ciało. Czasem robią to dla sztuki, czasem ze względów zdrowotnych, a czasem po to, by móc wydajniej pracować. Jest to, naszym zdaniem, ciekawe wyzwanie, bo limit długości opowiadania nie pozwoli na powolne rozwijanie fabuły. Cały blichtr neonowych świateł i beznadzieja wszechobecnej korupcji będą musiały wyzierać już od pierwszych słów opowiadań. Z drugiej strony, stylistyka cyberpunkowa jest teraz bardzo popularna - po części ze względu na popularną i głośną grę komputerową i świetne anime, a po części w reakcji na wydarzenia na świecie - wojny, pandemie, katastrofa klimatyczna i rozczarowanie kapitalizmem. Przelanie tego typu obaw i frustracji na karty opowiadania, może nadać im niezwykłej głębi i stanowić dobre świadectwo umiejętności analizy stanu współczesnego społeczeństwa. Przewidziano nagrody finansowe.