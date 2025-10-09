Konkurs ekologiczny „Klimatyczna Akcja” – szczegóły dotyczące zgłoszeń

Konkurs „Klimatyczna Akcja – Małe Zmiany, Wielki Efekt!” organizowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół podstawowych jako instytucji z terenu województwa śląskiego. Organizatorami Konkursu są Województwo i Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.
Cel konkursu
Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, promowanie aktywnej postawy wobec zmian klimatu, zachęcanie do poszukiwania praktycznych i kreatywnych rozwiązań pro-klimatycznych w środowisku szkolnym oraz prezentacja i promocja działań adaptacyjnych podejmowanych w środowisku szkolnym na terenie województwa śląskiego. Streszczając: zróbmy coś razem dla klimatu!
Kategorie konkursowe
Konkurs obejmuje trzy kategorie:
- „Szkolna przestrzeń: Zmieniaj szkołę dla klimatu” – projekt dotyczący poprawy odporności budynków i terenów szkolnych na ekstremalne zjawiska pogodowe.
- „Edukacja: Ucz się i działaj dla klimatu” – inicjatywa edukacyjna skierowana do społeczności szkolnej.
- „Adaptacja: Szkoła zmienia się dla klimatu” – prezentacja działań, które szkoły już podjęły w celu dostosowania swoich budynków i organizacji do zmian klimatycznych.
Szczegóły zgłoszeń
Uczestnicy w kategoriach I i II mogą zgłaszać swoje projekty do 31 października. W kategorii III zgłoszenia przyjmowane są do 19 października. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno indywidualnych projektów uczniów, jak i inicjatyw realizowanych przez szkoły.
Finał konkursu odbędzie się 26 listopada podczas III Śląskiego Konwentu Klimatycznego – Climate-Con 2025, który odbędzie się na Stadionie Śląskim.
Nagrody i wyróżnienia
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, a najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas finału. Dodatkowo, uczestnicy konkursu mogą liczyć na dyplomy oraz wyróżnienia za osiągnięcia związane z podjętymi działaniami na rzecz klimatu.
Szczegóły dotyczące konkursu, regulaminu oraz formularzy zgłoszeniowych są dostępne tutaj.
Dodatkowe pytania można kierować do Referatu ds. klimatu w Departamencie Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. 32 77 44 556 lub 558, e-mail: [email protected].