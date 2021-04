Konstrukcja stalowa - jak powstaje i kto może zająć się jej przygotowaniem?

Patrząc na niemal dowolny budynek o charakterze przemysłowym można przypuszczać, że w jego budowie wiele do powiedzenia miała konstrukcja stalowa. Szczecin, Łódź, Warszawa, Poznań - niezależnie od miasta i rejonu Polski, sięga się po takowe bardzo często, głównie za sprawą ich solidności oraz długowieczności. Jak jednak tego typu konstrukcje powstają? Po usługi jakiej firmy należy sięgnąć chcąc skorzystać z takowych? O tych rzeczach porozmawiamy w dzisiejszym wpisie.

Jak powstaje konstrukcja stalowa? - krok po kroku

Jeszcze zanim zamówi się wykonanie konstrukcji stalowej (o tym, gdzie można to zrobić piszemy w dalszej części artykułu) warto poznać proces, który tak właściwie prowadzi do jej powstania. Ten może się pozornie wydawać nie do końca skomplikowany - z uwagi na charakterystykę tego typu konstrukcji, wcale jednak takim nie jest. Poniżej prezentujemy każdy kolejny krok prowadzący do jej stworzenia.

Projekt konstrukcji - na samym początku procesu powstawania każdej konstrukcji stalowej konieczne jest opracowanie jej projektu. Jest to dość oczywiste, gdyż to właśnie on definiuje jej ostateczny kształt. To, ile trwa ten etap zależy oczywiście od stopnia zaawansowania konkretnej konstrukcji. Stawiając na lekkie elementy architektoniczne wszystko pójdzie sprawniej niż w przypadku ciężkich konstrukcji stalowych. Nieodzownym elementem projektowania konstrukcji jest oczywiście precyzyjne wymiarowanie, a często i sporządzanie trójwymiarowych wizualizacji obrazujących to, jak dana konstrukcja będzie wyglądać w rzeczywistości w swojej ostatecznej formie. Produkcja - mając już odpowiedni projekt firma, której powierzyło się jego realizację zajmuje się właściwym przygotowaniem konstrukcji w obrębie swojej fabryki. Koniecznie przy użyciu nowoczesnego sprzętu spawalniczego oraz materiału, z którego owe konstrukcje powstają (stali, oczywiście). Proces produkcyjny trwa najdłużej i również jest zależny od skali konkretnej inwestycji. Dostawa na miejsce - uprzednio przygotowaną konstrukcję stalową firma przewozi w miejsce docelowe. Jest to o tyle istotne, że konstrukcje tego typu bywają nie tylko ogromne, ale i po prostu bardzo ciężkie (tutaj wszystko zależy od projektu i potrzeb konkretnego klienta). Oczywiście, dostawy można podjąć się na własną rękę - wiąże się to jednak zwykle ze sporym wyzwaniem logistycznym. Montaż - jest to ostatni z etapów powstawania konstrukcji stalowej. Ta trafia w nim na miejsce docelowe, przy czym musi być odpowiednio przytwierdzona do pozostałych elementów (chyba, że to ona stanowi szkielet do dalszych działań w ramach konkretnego obiektu). Dobra firma produkcyjna ułatwia kwestię montażu poprzez odpowiednie przygotowanie samej konstrukcji właśnie pod niego.

Dwa ostatnie z wyżej wspomnianych punktów nie są tymi obowiązkowymi. Klienci jednak najczęściej się na nie decydują, oczekując od współpracującej z nimi firmy kompleksowości w jej kolejnych działaniach.

Kto może zająć się przygotowaniem tego typu konstrukcji?

Naturalnym jest, że chcąc zainwestować w konstrukcję stalową stara się znaleźć firmę, która w jak najbardziej profesjonalny sposób podejdzie nie tylko do jej zaprojektowania, ale i ostatecznego wykonania. Można przy tym postawić na usługi zaufanego na rynku Novik Group - zawsze jednak należy zrobić rozeznanie na rynku i dowiedzieć się, czy to on jest w stanie w najlepszy sposób dostarczyć coś takiego, jak konstrukcja stalowa. Szczecin jest bowiem miejscem jego działania - jeśli zaś operuje się w innym mieście, można chcieć znaleźć dostawcę właśnie z jego okolic. Tak, aby ułatwić procesy logistyczne wchodzące w życie zarówno przed rozpoczęciem produkcji, jak i po jej zakończeniu.

Decydując się na usługi firmy zajmującej się przygotowywaniem tego typu konstrukcji warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jej certyfikację. Ta w tej branży jest czymś koniecznym i wymaganym również przez rząd. W tym wszystkim liczą się również już zrealizowane inwestycje konkretnego przedsiębiorstwa - im większą ich liczbą jest ono w stanie się pochwalić, tym lepiej świadczyć to będzie właśnie o nim. Zwłaszcza jeśli jest ono w stanie pochwalić się wybranymi z nich prezentując je w już gotowej formie.

Firma, z usług której się skorzysta powinna ponadto być jak najbardziej wszechstronna. Wybrani usługodawcy skupiają się wyłącznie na lekkich konstrukcjach stalowych (schodach, balustradach, rampach), a inni - na tych ciężkich (belki, elementy mostów, większe szkielety budynków). Warto postawić na takiego, którego spektrum usług będzie najszersze. Wtedy też będzie bowiem można liczyć na sprostanie każdemu zadaniu, również w przyszłej współpracy.

Podsumowanie

Konstrukcja stalowa jest czymś, po co sięga się przede wszystkim w przemyśle i produkcji, a co znajduje swoje zastosowanie również w wielu innych branżach. Jako że bardzo często stanowi część wielkich budynków, spoczywa na niej olbrzymia odpowiedzialność. Właśnie dlatego jeśli tylko się jej potrzebuje należy sięgnąć po firmę, która będzie w stanie dostarczyć ją w jak najlepszej formie.