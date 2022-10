Zaskakujący początek filmowego miesiąca w Heliosie!

Polska kinematografia przeżywa rozkwit, czego dowodem są aż trzy nowe filmy wchodzące na ekrany już w najbliższy piątek. Każdy z nich zainteresuje inną publiczność, na widzów czeka bowiem poruszający film biograficzny, komedia romantyczna oraz brawurowy film o zombie. Polskie kino stawia coraz bardziej odważne kroki, śmiało konkurując z zagranicznymi produkcjami, których także nie zabraknie w repertuarze sieci kin Helios.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Piątek przywita widzów premierą nowego filmu Marii Sadowskiej - „Miłość na pierwszą stronę”. Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie gdy zanadto interesują się nią inne osoby. Ona przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi, a on chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się teraz trudne...

Drugim filmem podbijającym ekrany od piątku będzie nagrodzona na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - „Apokawixa”. Ta odważna produkcja opowiada o grupie maturzystów wybierającej się na „melanż życia”. Organizuje go Kamil, syn milionera, w nadmorskiej posiadłości. Przekrój uczestników imprezy jest dość barwny i do pewnego momentu wszystko wydaje się być klasyką: zabawa, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Po przybyciu na imprezę ekipy warszawskich kiboli dochodzi do starcia, ale to dopiero początek... Ojciec Kamila – jak się okazuje – prowadził w czasie kwarantanny pewną nielegalną działalność, która ma niemały wpływ na losy wszystkich. W środku imprezy wybucha epidemia zombie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.

Trzecia premiera tego tygodnia to poruszająca opowieść o przedwcześnie zmarłej aktorce - Annie Przybylskiej. W filmie „Ania” zostały wykorzystane nagrania z archiwum rodzinnego oraz liczne rozmowy z twórcami i aktorami. Wspólne chwile wspominać będą najbliżsi, między innymi jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra aktorki. Nie zabraknie wzruszających opowieści związanych z jej życiem i karierą we wspomnieniach wielu przyjaciół...

Na widzów czekają jeszcze dwie rodzime propozycje, które zdążyły się już rozgościć na ekranach Heliosa. To „Johnny” - biografia księdza Jana Kaczkowskiego i historia jego niezwykłej przyjaźni z Patrykiem Galewskim, chłopakiem, który nie miał łatwego startu w życiu. Pełen ciepła obraz, obok którego nie da się przejść obojętnie. Drugi film to historia postaci, która zmieniła oblicze polskiego rynku filmowego. „Niewidzialna wojna” to mocna produkcja opowiadająca o życiu Patryka Vegi. Już w najbliższy piątek widzowie przekonają się, czy jego życie napisało najmocniejszy scenariusz?

Julia Roberts i George Clooney czekają natomiast na widzów w komedii „Bilet do raju”, gdzie grają rozwiedzioną parę wyruszającą na Bali, aby powstrzymać córkę przed zamążpójściem. Szykuję się niezła zabawa w doborowym towarzystwie. Dla tych, którzy wolą się bać, Helios prezentuje horror o przekornym tytule „Uśmiechnij się”... Przerażające zjawiska w życiu głównej bohaterki, których nie da się wyjaśnić, zaczynają przejmować kontrolę nad jej życiem. Śmiesznie nie będzie!

Kino familijne w nadchodzącym tygodniu ma do zaproponowania między innymi przygodę w towarzystwie słynnego poszukiwacza przygód. „TEDI i szmaragdowa tablica” to szalone zwroty akcji, ucieczki, mumie i masa dobrego humoru w jednym. Na dzieci w niedzielny poranek 9 października czekać będzie filmowa wyprawa ze słodkim króliczkiem imieniem „BING”. Tradycyjnie Projekcję Filmowych Poranków poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej. Już dzień później, 10 października w ramach cyklu Kino na Temat Junior pokazany zostanie widowiskowy film przygodowy „Serce Dębu”, którego bohaterem jest 210-letni dąb oraz przyjaciele: wiewiórki, chrząszcze, sójki, mrówki, myszy polne... Młodych widzów zachwyci cały ten tętniący życiem, brzęczący i cudowny wszechświat...

10 października w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie film „Diana. The Princess” - najnowsze dzieło twórców dokumentalnych hitów nagrodzonych Oscarami. Poruszająca, pełna emocji i wzruszeń, wyłaniająca się z mozaiki materiałów pozbawionych skrupułów paparazzich, opowieść o kobiecie, której życie śledził cały świat.

13 października cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film familijny „Za duży na bajki”. Historia opowiedziana jest atrakcyjnym językiem dla młodych kinomanów (i nie tylko!), jej bohaterowie walczą o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym, a na drodze do zwycięstwa pasja do gier komputerowych okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.

Po szczegółowe informacje dotyczące październikowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także najkorzystniejsza cena.