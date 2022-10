Będzie jaśniej i bezpieczniej. Czeka nas modernizacja 16 przejść dla pieszych

Jeszcze w tym roku 16 przejść dla pieszych w Sosnowcu przejdzie gruntowną modernizację. Będzie bezpieczniej i jaśniej. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą.

Całe zadanie będzie kosztować nieco ponad milion złotych!

Spora część kwoty, bo aż 400 tys. zł, pochodzi z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Program realizowany i finansowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

Najważniejszym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modernizacja przejść będzie uzalezniona od możliwości technicznych.

– Na przejściach wzdłuż alei Mireckiego planujemy instalację doświetlenia przejścia wraz z budową azylu oraz montażem czujników ruchu. Przebudowa dwóch przejść przy ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki oraz obok cmentarza parafialnego także obejmują instalację doświetlenia przejścia oraz montaż aktywnych znaków wyposażonych w lampy ostrzegawcze – wylicza Robert Dworak, naczelnik Wydziału Dróg.

W Sosnowcu zmodernizowane zostaną następujące przejścia: al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia, al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, al. Mireckiego przy wjeździe do sklepu sieci Kaufland, al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i Sedlaka, ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki, ul. Wojska Polskiego na wysokości cmentarza na Niwce, ul. Dmowskiego przy wjeździe do sklepu sieci Lidl, przy ul. Niepodległości przy SP nr 1, ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego przy cmentarzu komunalnym, ul. Będzińska przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Armii Krajowej przy Parku im. Jacka Kuronia, ul. Moniuszki na skrzyżowaniu z ulicą Grabową, ul. Moniuszki na skrzyżowaniu z ul. Swobodną, ul. Kościelna w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską, ul. Jagiellońska przy wejściu do Elektronika, ul. Główna przy MDK Kazimierz.