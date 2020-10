Szybka odpowiedź na COVID-19. Wsparcie dla firm z woj. śląskiego już przynosi efekty

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ponad 270 mln zł przeznaczonych na pomoc dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. Pierwsze umowy już zostały podpisane, ruszyła realizacja projektów.

Zarząd Województwa Śląskiego jako jeden z pierwszych w Polsce zareagował na szczególne potrzeby przedsiębiorców. Konieczność ograniczenia działalności gospodarczej postawiła wiele firm w bardzo trudnej sytuacji, inne z kolei, obawiając się niepewnej przyszłości, zaczęły powstrzymywać się przed lokowaniem kapitału w rozbudowę i rozwój. Odpowiedzią stał się zainicjowany 6 kwietnia Śląski Pakiet dla Gospodarki, przynoszący różnorodne rozwiązania, od pożyczek na preferencyjnych warunkach, wejść kapitałowych po utworzenie Centrum Wsparcia MŚP. Ogólnie na pomoc zarezerwowano ponad 1 mld złotych. III filar pakietu, realizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, objął konkurs Inwestycje w MŚP. Nabór był prowadzony w czterech rundach, trwał 8 tygodni i zakończył się 24 czerwca 2020 r. Po zamknięciu każdej z rund od razu przystępowano do weryfikacji wniosków, co usprawniło ocenę oraz umożliwiło przyspieszenie procesu wyboru projektów i podpisywania umów. Dwie z nich zostały już rozstrzygnięte. Do tej pory wybrano do dofinansowania 223 projekty.

Zadziałaliśmy błyskawicznie, dzięki czemu te środki trafiają do firm i pomagają im przetrwać najtrudniejszy okres, ale także inwestować w rozwój i zachować miejsca pracy. To impuls dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę, łącznie złożono ponad 2200 wniosków, co jest rekordem we wszystkich konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – podkreślał podczas uroczystego wręczenia umów marszałek Jakub Chełstowski.

Wsparcie trafi m.in. do firm z takich branż jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka, przemysł czasu wolnego, usługi kosmetyczne i rehabilitacyjne, czyli tych, które wskutek pandemii ucierpiały najbardziej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność o tym charakterze mogły liczyć na dodatkowe punkty. To właśnie wspomniane dziedziny gospodarki przeważają wśród wniosków wybranych do realizacji. W konkursie dominowały projekty dotyczące wyłącznie działań inwestycyjnych, a około 35 % wnioskodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących.

Pandemia wyjątkowo dotknęła przedsiębiorstwa zajmujące się organizowaniem rozrywki i zagospodarowaniem czasu wolnego. Teraz mogą przeznaczyć środki pochodzące z Funduszy Europejskich na dywersyfikację działalności czy utrzymanie miejsc pracy. Planeta Jublama stworzyła miejsce, gdzie zamiast tradycyjnych metod kształcenia króluje twórcze eksperymentowanie i odkrywanie świata. Teraz, wykorzystując nowoczesne technologie, wprowadzi do oferty Interaktywną Wirtualną Bajkę Pana Kleksa. Celem projektu, na który przeznaczone zostanie ponad 799 tys. zł, jest przeniesienie działań do świata wirtualnego. Dzięki temu otworzy się szansa na dotarcie do zupełnie nowych odbiorców, jakimi są dzieci z odległych regionów Polski, Europy czy świata, w tym także z niepełnosprawnościami.

Foto: Planeta Jublama Sp. z o.o. stworzy Interaktywną Wirtualną Bajkę Pana Kleksa

Wstępnie przeznaczono na dofinansowanie 76 mln zł, lecz ostatecznie kwota wyniosła ponad 270 mln zł. To jednak nie koniec:

Dzięki współpracy z Komisją Europejską udało nam się zwiększyć pierwotną alokację, ale cały czas będziemy się starali o kolejne środki. Ich skuteczna implementacja jest szansą dla regionu na dalszy rozwój i zachowanie miejsc pracy, a dla przedsiębiorców na rozwinięcie skrzydeł i wyjście obronną ręką z kryzysu — zapowiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przedsiębiorcy wielokrotnie podkreślali, że zarówno szybkość reakcji, jak i możliwości, które otworzył przed nimi konkurs, są dla nich bardzo istotne. Dzięki temu do wielu firm trafi nowoczesny, specjalistyczny sprzęt.

To nie nasz pierwszy projekt. Od lat konsekwentnie stawiamy na diagnostykę, a tego typu granty pozwalają nam dofinansować nasz rozwój. Z własnych środków nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. To dla nas olbrzymie wsparcie - mówił Oliwier Teodorowski z Polvet Healthcare Teodorowski o zakupie rezonansu pozwalającego na precyzyjne rozpoznawanie przyczyn schorzeń zwierząt.



Foto: POLVET Healthcare Teodorowski S.J od lat skupia się na diagnostyce

Ucierpiała również branża przemysłowa, borykająca się z przestojami i zmniejszoną ilością zamówień. Innowacyjne maszyny i oprogramowanie pozwolą na usprawnienie pracy oraz przyspieszenie procesu odzyskiwania rentowności.

Uzyskaliśmy kwotę 765 tys., środki zostaną przeznaczone na zmodernizowanie zaplecza maszynowego, rozwój firmy i - przede wszystkim - zwiększenie miejsc pracy - dodał Dawid Olesiak, prezes Thermal-Tech.

Wnioskodawcy chętnie korzystali z przygotowanych materiałów instruktażowych, prezentacji i filmów, co przynosiło bardzo dobre efekty. Przykładem jest spółka Profil-Met.

Otrzymane dofinansowanie cieszy nas tym bardziej, że projekt napisaliśmy sami. Wcześniejsze doświadczenia z firmami, które specjalizują się w pisaniu podobnych projektów bardzo nas rozczarowały. Wykazaliśmy się większą skutecznością niż profesjonaliści. Nowa maszyna pojawi się w naszej hali za około 6 miesięcy. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z większym optymizmem - wskazał jeden ze wspólników, Łukasz Leiter.

Pandemia koronawirusa stanowi ogromne wyzwanie, więc ważne jest, aby środki unijne trafiły do wnioskodawców jak najwcześniej.

Przed nami rozstrzygnięcie trzeciej i czwartej rundy, z największą ilością projektów do oceny, jednak trzeba podkreślić, że czynimy wszystko, by pieniądze jak najszybciej dotarły do potrzebujących, usprawniając system weryfikacji wniosków. Cieszy nas bardzo, że trafili do nas przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz, po raz pierwszy, korzystają z unijnego wsparcia. Działania przewidziane w Śląskim Pakiecie dla Gospodarki mają Państwu pomóc w realizacji inwestycji, które zabezpieczą przyszłość Państwa firmy i pracowników - zauważył podczas uroczystego wręczenia umów Krzysztof Spyra, dyrektor ŚCP.

Foto: Szybka realizacja konkursu udała się dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników ŚCP - podkreślał podczas wręczania umów Dyrektor Krzysztof Spyra.

Przetrwanie przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki, dlatego Zarząd Województwa Śląskiego wykorzystuje wszelkie możliwości, przesuwając dostępne środki nie tylko na ochronę zdrowia, ale także wspieranie firm, zwłaszcza mikro-, małych i średnich.





