Sosnowiec: Śląskie Amazonki pytają ekspertów, jak optymalnie leczyć raka piersi?

Klinicyści dostrzegają, że od 2016 r. dostęp do nowoczesnych terapii systematycznie się poprawia, a „za rogiem” czekają już kolejne przełomy. Między innymi takie pozytywne wieści usłyszało blisko 40 Amazonek z województwa śląskiego, które 15 maja wzięły udział w zorganizowanym w Sosnowcu spotkaniu ze specjalistą onkologii, dr Michałem Jarząbem.

Ważny temat podczas spotkania ze specjalistą

Tematem przewodnim spotkania była sytuacja kobiet z HER2 dodatnim rakiem piersi. Szacuje się, że podtyp ten występuje u 1 na 5 pacjentek. Przerzutowy rak piersi HER2+ nadal pozostaje nowotworem o złym rokowaniu i agresywnym przebiegu. Mediana czasu przeżycia wynosi ok. 4-5 lat. Jak wskazywał ekspert, cel leczenia nowotworu jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby – w przypadku nowotworu wczesnego jest to całkowite wyleczenie, natomiast przy chorobie zaawansowanej – możliwe wydłużenie życia i poprawa jego jakości. Aby jednak terapia była skuteczna, onkolodzy muszą mieć do dyspozycji nowoczesne, skuteczne leki. I choć od 2016 roku sytuacja w tym zakresie się poprawia, lekarze i pacjenci nadal oczekują kolejnych zmian.

Należy przy tym pamiętać, że rozszerzanie dostępu do terapii jest ważne zarówno dla pacjentek z chorobą we wczesnym jak i zaawansowanym stadium, ponieważ choroba cechuje się częstymi nawrotami (wg badań dochodzi do nich u 1/4 pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi). Jak wskazywano podczas spotkania, włączenie skutecznego leczenia na wczesnym etapie choroby redukuje problemy związane z leczeniem choroby zaawansowanej.

W opinii dr Michała Jarząba przełomem w leczeniu raka piersi było pojawienie się leków zwanych koniugatami.

"Jest to koń trojański, który dostarcza lek prosto do źródła choroby. Onkologia marzyła o tym od dziesięcioleci” - podkreślił kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, dodając, że klinicyści w szczególności czekają na refundację niezwykle skutecznego trastuzumabu derukstekanu.

Stanowisko dr Jarząba jest w pełni spójne z oczekiwaniami ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Trastuzumab derukstekan dwukrotnie (w latach 2022 i 2023) znalazł się bowiem na pierwszym miejscu rankingu TOP 10 ONKO, wskazującego najpilniejsze potrzeby refundacyjne w obszarze onkologii.

"Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce rosnący trend, jeśli chodzi o umieralność w następstwie raka piersi. Jest to ewenement na skalę europejską, któremu trzeba zdecydowane przeciwdziałać. I leczenie jest – obok odpowiednio funkcjonującej profilaktyk i diagnostyki – jednym z najważniejszych oręży w tej walce.” – podsumowała Elżbieta Markowska, przedstawicielka Amazonek.

Uczestniczki spotkania przypominały również, że im wcześniej zostanie wykryta choroba, tym większa szansa na powodzenie terapii i ewentualne wyleczenie.