Sosnowiec: Policjanci uratowali 81-latka, który zadławił się podczas jedzenia

Policjanci z Komisariatu III uratowali życie 81-letniemu mieszkańcowi Sosnowca, który zadławił się podczas spożywania posiłku. Dzięki ich błyskawicznej reakcji mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Następnie został przetransportowany do tutejszego szpitala.

Policjanci uratowali 81-latka, który zadławił się podczas jedzenia

W miniony czwartek, w godzinach popołudniowych policjanci z Komisariatu III, st.post. Jakub Staszewski oraz post. Dominik Zakrzewski otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednej z restauracji w dzielnicy Zagórze starszy mężczyzna będący klientem lokalu stracił przytomność.

- Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, okazało się, że 81-letni mieszkaniec Sosnowca najprawdopodobniej zadławił się podczas posiłku - czytamy na stronie KMP Sosnowiec.

Policjanci od razu przystąpili do działania i rozpoczęli czynności ratownicze. Szybko udrożnili drogi oddechowe mężczyzny i prowadzili resuscytację do momentu, gdy sosnowiczanin zaczął swobodnie oddychać. Mężczyzna został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do tutejszego szpitala.