800 plus od stycznia już pewne. Rząd przyjął ustawę

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Tym samym już od stycznia 2024 roku, świadczenie 500 plus zostanie podniesione do 800 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie.

Waloryzacja 500 plus

We wtorek, 27 czerwca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada podwyższenie wysokości świadczenia z 500 do 800 złotych. Świadczenie w podwyższonej kwocie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku. Z okazji podpisania nowelizacji ustawy, odbyła się plenerowa konferencja prasowa, w której udział wzięli premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci, tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne: na dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. [..] 500 Plus to program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo. Pojawiają się rankingi Unii Europejskiej, które pokazują, że jesteśmy w pierwszej trójce, czwórce państw, które mogą się poszczycić największymi sukcesami w wyeliminowaniu ubóstwa – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Politykom towarzyszyły dzieci, które również symbolicznie podpisały nowelizację ustawy.

800 plus – zasady przyznawania

Świadczenie wciąż będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Będzie wypłacane co miesiąc. To, czy świadczenie zostanie przyznane, nie jest uzależnione od sytuacji materialnej rodziny. Aby otrzymać 500 plus w podwyższonej kwocie, nie ma konieczności składania nowego wniosku – świadczenie zostanie podniesione z urzędu. Rodzice, którzy nie pobierają 500 plus na dziecko mogą się o nie starać składając wniosek w formie elektronicznej.

Kiedy wypłata 800 plus?

Mimo że 800 plus będzie obowiązywało od 1 stycznia, to wypłata świadczenia, w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego! Wydłużenie terminu wypłaty 800 plus wynika z konieczności wprowadzenia zmian w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych koniecznych do sprawnego odsługiwania programu. Wypłata 500 plus nastąpi z wyrównaniem do 1 stycznia 2024 roku.