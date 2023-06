Pożar kościoła przy ul. Boro Komorowskiego. Znamy przyczynę pożaru!

Kościół św. Floriana po pożarze jest ruiną. Prokuratura ustala, w jakich okolicznościach doszło do pożaru paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Prokuratura ustala przyczyny pożaru kościoła św. Floriana

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ wszczęła postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności pożaru dachu kościoła pw. św. Floriana w Sosnowcu. Wczoraj, w czwartek 29 czerwca, na miejscu zdarzenia przeprowadzono reoględziny oraz demontaż paneli fotowoltaicznych z dachu budynku. Według wstępnych ustaleń biegłego prawdopodobną przyczyną pożaru było przepięcie instalacji fotowoltaicznej. Na podanie oficjalnej przyczyny musimy poczekać do czasu, aż biegły wyda kompleksową pisemną opinię w tym zakresie.

– W tej chwili prowadzimy czynności w celu ustalenia osób, które montowały tę fotowoltaikę. Wiemy, że fotowoltaika była montowana w 2015 roku, ale później doszło do zmiany połaci dachowej i kolejna firma, która to robiła, miała w umowie wpisane zamontowanie tej fotowoltaiki z powrotem na nowym dachu. Pod tym kątem będziemy badali w zakresie w ewentualnie sprawstwa czy przyczynienia się do wystąpienia pożaru. Oczywiście wszystko zależy od opinii biegłego w zakresie pożarnictwa, czy to było przepięcie, czy błąd w montażu, czy nieizolowanie przewodu – powiedział zastępca Prokuratora Rejonowego, Michał Łukasik.

Jak dodaje, na wydanie opinii biegłego trzeba będzie poczekać miesiąc lub dwa. Po jej wydaniu będziemy wiedzieć, czy był to nieszczęśliwy wypadek, błąd w montażu lub demontażu, czy nawet błąd w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznej. Na ten moment nie można jednoznacznie powiedzieć czy ktoś ponosi winę za to zdarzenie i kto mógł przyczynić się do zaistnienia tego pożaru.

Sporym utrudnieniem jest fakt, że dokumentacja dotycząca całej fotowoltaiki i kwestii wymiany dachu znajdowała się w kościele, w związku z czym uległa spaleniu. Prokuratura będzie musiała odtworzyć dokumentację na podstawie innych dokumentów, które posiadają strony trzecie.

Spłonął kościół w Sosnowcu

Przypomnijmy, do pożaru doszło w środę 21 czerwca po godzinie 14:00 na dachu kościoła pw. św. Floriana przy ul. Bora Komorowskiego w Sosnowcu. W prawie 7-godzinnej akcji gaśniczej brało udział blisko 30 zastępów straży Pożarnej.

– Pożar dachu kościoła przy ul. Bora Komorowskiego został opanowany o godz. 20:38 w momencie kulminacyjnym podawano 11 prądów gaśniczych w natarciu. Pracowano z koszy drabin mechanicznych oraz podnośnika i od wewnątrz obiektu – informowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Niestety straty okazały się być ogromne. Do wnętrza kościoła zapadł się zwęglony strop. Nadzór budowlany zakazał wstępu i użytkowania budynku.