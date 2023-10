Chęciński zawiesza współpracę miasta z Diecezją Sosnowiecką

Ksiądz Tomasz Z., w którego mieszkaniu odbyła się impreza z udziałem pracownika seksualnego, wydał oświadczenie, opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Kuria skomentowała słowa kapłana.

Tomasz Z., jeden z kapłanów służących na parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, przesłał na prywatną skrzynkę „Gazety Wyborczej” oświadczenie dotyczące słynnej już imprezy seksualnej, która odbywała się w mieszkaniu księdza. W przesłanym oświadczeniu ksiądz zaprzeczył wszystkim zarzutom kierowanym w jego stronę.

Uznał, że wszystkie doniesienia medialne na temat rzekomej orgii mijają się z prawdą i w rzeczywistości nie są niczym innym jak atakiem na duchowieństwo.

Wyjaśnienia księdza Tomasza dotarły również do kurii sosnowieckiej, która postanowiła ustosunkować się do słów wikarego. Poinformowała, że zapoznała się ze słowami księdza, a samo oświadczenie przekazuje organom ścigania.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany Prokuraturze.

W komunikacie kurii zaznaczono także, że zależy jej na całkowitym wyjaśnieniu sprawy, aby ustalono dokładny przebieg wydarzeń i ukarano winnych.

Głos w sprawie zabrał także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Podkreślił, że wydane niedawno oświadczenie diecezji jest kuriozalne i jednocześnie oczekuje jasnego stanowiska ze strony diecezji.

- Nie uciekam od dobrej współpracy z sosnowieckim kościołem w przyszłości, jednak po kuriozalnym oświadczeniu diecezji, gdzie jako wierni jesteśmy proszeni o wstawienie się za ,,obolałymi księżmi”, oczekuję jasnego stanowiska diecezji i odcięcia się od tych bulwersujących spraw. To nie jest wewnętrzna sprawa Diecezji Sosnowieckiej. To jest sprawa nas wszystkich.

W świetle wszystkich dotychczasowych doniesień w sprawie afery w Dąbrowie Górniczej Chęciński podjął decyzję o zawieszeniu współpracy między miastem a Diecezją Sosnowiecką.

- Nie jest tajemnicą, że Kościół Rzymskokatolicki jest stałym elementem życia Sosnowca i regularnie z nim współpracujemy. Chcielibyśmy robić to dalej. Natomiast z uwagi na ostatnie doniesienia z diecezji negatywnie wpływające na opinie o mieście, oburzenie mieszkańców Zagłębia i brak wyraźnego odcięcia się od tych spraw zmusza mnie do podjęcia przykrej decyzji o zawieszeniu współpracy miasta z Diecezją Sosnowiecką do czasu podjęcia realnych działań naprawczych.