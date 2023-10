"Wobec Piękna" – wernisaż wystawy w Zamku Sieleckim

Urząd Miasta Sosnowiec zaprasza do Zamku Sieleckiego na wystawę artystów, wykładowców Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Wystawa "Wobec Piękna" w Sosnowcu

Kuratorki: Małgorzata Malinowska-Klimek, z ramienia ASP we Wrocławiu Anna Bujak

6 października 2023 (piątek) godz. 18.00 wernisaż wystawy

(piątek) godz. 18.00 wernisaż wystawy 29 października 2023 (niedziela) godz. 17.00 oprowadzanie kuratorskie

(niedziela) godz. 17.00 oprowadzanie kuratorskie 24 listopada 2023 (piątek) godz. 17.00 wykład historyka sztuki dr. Tomasza Mikołajczaka pt. „Piękno pośród ruin. Rzeźba w powojennej Polsce” oraz promocja katalogu wystawy

Piękno frapowało artystów przynajmniej od starożytności. Rozmyślali nad jego definicją, starali się je uchwycić w tworzonych przez siebie dziełach sztuki. Pozycja sztuki oraz Piękna przez wieki wydawała się nienaruszona. Aż do pamiętnego roku 1909, kiedy to grupa młodych ludzi ogłosiła całkowity zwrot. Pod ciosem „Manifestu Futuryzmu” miały upaść autorytety: muzea, biblioteki i akademie – cała dotychczasowa kultura! Za nim posypały się kolejne manifesty różnych nurtów awangardowych, których punktem wspólnym było przede wszystkim odejście od tradycji: dotychczasowego rozumienia Piękna i dotychczas uprawianej sztuki.

Pomimo, że w XX wieku zrzucono z piedestału wszelkie autorytety, muzea i galerie nadal istnieją, podobnie akademie sztuk pięknych. Na gruzach dawnych awangard, z poczuciem kontynuacji ich tradycji (sic!) lub w opozycji do nich, artyści pierwszych dziesięcioleci XXI wieku poszukują własnej drogi twórczej. Jak odnoszą się do problemu Piękna? Jak go obecnie rozumieją? Czy jest dla nich partykularyzmem rodem z XIX wieku, czy rzeczywistością? Wyzwaniem? Prowokacją, czy może przestrzenią otwartego dialogu z odbiorcą?

Prezentowaną wystawę Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zorganizowało we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na eskpozycji znajdą się dzieła prawie trzydziestu artystów -reprezentantów różnych pokoleń, członków niezwykle kreatywnego środowiska wrocławskiego. Ich prace prezentują odmienne nurty awangardy; są indywidualnymi głosami włączającymi się w ponadnarodowy strumień artystycznych poszukiwań ideowych i formalnych.

W wystawie udział biorą: