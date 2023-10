Akcja "Świeć Przykładem" na sosnowieckich ulicach. Policjanci rozdawali odblaski

1 października wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Świeć Przykładem”, która potrwa do końca roku. Do działań włączyli się również sosnowieccy policjanci, którzy przypominali pieszym o tym, jak istotne jest korzystanie z elementów odblaskowych. Mundurowi rozdawali wszystkim, niezależnie od wieku, opaski odblaskowe.

"Świeć przykładem" w Sosnowcu

Akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Świeć Przykładem” będzie trwać od 1 października do końca roku. Przede wszystkim ukierunkowana jest na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są pieszy. Do ogólnopolskich działań włączyli się również policjanci z sosnowieckiej drogówki, którzy przypominali pieszym – w każdym wieku – o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, a także zachęcali do korzystania z elementów odblaskowych. Każdy chętny otrzymywał od mundurowych opaskę odblaskową.

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe znacznie wpływają na nasze bezpieczeństwo. Dzięki nim jesteśmy widoczni dla kierujących nawet z dużej odległości.