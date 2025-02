Mediateka jest Kobietą: przed nami spotkanie z Alicją Urbanik-Kopeć

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator projektu „Mediateka jest Kobietą”, serdecznie zaprasza 4 marca na spotkanie autorskie z Alicją Urbanik-Kopeć, promujące książki „Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu...” i „Matrymonium. O małżeństwie nieromantycznym”.

Spotkanie w ramach projektu „Mediateka jest Kobietą”

Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 marca 2025 o godz. 18.00 w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11. Rozmowę poprowadzi Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny.

Alicja Urbanik-Kopeć – badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, autorka książek historycznych. Od 2019 roku pracuje w Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury w Instytucie Historii Nauki PAN, jest koordynatorką do spraw Szkoły Doktorskiej Anthropos. Jej zainteresowania naukowe to dziewiętnastowieczna nowoczesność – od spirytyzmu, poprzez wystawy i wynalazczość, po społeczne ruchy emancypacji kobiet, edukacja kobiet i grup wykluczonych. W 2019 roku została nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki”, otrzymała także Nagrodę KLIO przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w popularyzację historii.

O książkach:

„Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu...„ – praca seksualna na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku była nie tylko zjawiskiem społecznym, problemem prawnym i zdrowotnym, ale również chętnie używaną figurą retoryczną. O prostytucji jako zarazie moralnej grzmiały Kościół i towarzystwa abstynenckie, o niebezpieczeństwie dla płodności i rozsadniku epidemii chorób wenerycznych wypowiadali się lekarze, o zgubnych skutkach społecznych, biedzie i wykorzystywaniu dziewczyn z proletariatu pisali socjaliści. Emancypantki upatrywały w pracy seksualnej źródło chorób i powód rozpadu rodzin. Jak wyglądało życie ówczesnych pracownic seksualnych? Dlaczego powszechnie uznawano je za zagrożenie dla społeczeństwa? Alicja Urbanik-Kopeć po raz kolejny wypełnia białe plamy w społecznej historii kobiet.

„Matrymonium. O małżeństwie nieromantycznym” – to z kolei barwny opis kolejnych etapów związku: od poszukiwań partnera za pomocą anonsów aż po małżeństwo, które zapewniało kobiecie bezpieczeństwo finansowe oraz złudzenie życiowego sukcesu. Czy jednak biznes małżeński naprawdę był najlepszym z rozwiązań? Korzystając z oryginalnych świadectw epoki – artykułów prasowych, pamiętników, powieści i poradników – autorka przybliża system prawno-społeczny panujący aż do dwudziestolecia międzywojennego. Zza ciasnych ram tego systemu wyłania się pasjonujący obraz kobiet, które próbowały kształtować własne życie: miłosne, rodzinne i finansowe.

Publikacje: