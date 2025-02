Ferie a media społecznościowe – co robią nasze dzieci online?

Ferie zimowe to czas odpoczynku i zabawy, ale także chwila, kiedy dzieci spędzają więcej czasu w Internecie. Większość z nich korzysta z mediów społecznościowych, komunikatorów i platform streamingowych, aby dzielić się swoimi pasjami, uczestniczyć w trendach czy szukać rozrywki. Jednak za tymi przyjemnościami kryją się również zagrożenia, o których często nie zdajemy sobie sprawy. Warto wiedzieć, co dokładnie oglądają nasze dzieci, z kim się komunikują i w jakie interakcje wchodzą w Internecie.

Z danych wynika, że dzieci są coraz bardziej online

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że 81,1% dzieci w wieku od 7 do 14 lat korzysta z telefonu, głównie do przeglądania mediów społecznościowych i korzystania z komunikatorów. Choć dostęp do Internetu daje dzieciom nieograniczoną możliwość zabawy, to wiąże się także z poważnymi zagrożeniami. Warto pamiętać, że nawet jeśli platformy streamingowe i media społecznościowe oferują filtry i blokady, to bez naszej kontroli mogą one nie wystarczyć, by zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zagrożenia online – hejt, sexting i patostreaming

Jak pokazują badania NASK, niemal 40% nastolatków doświadczyło hejtu w sieci, a co trzeci nastolatek otrzymał nieodpowiednie zdjęcia. Dodatkowo rośnie liczba niepokojących zjawisk, jak sexting czy patostreaming, które narażają dzieci na poważne niebezpieczeństwa. Kluczowe jest, aby rodzice byli świadomi tego, co oglądają ich dzieci i aktywnie uczestniczyli w ich internetowych doświadczeniach.

Kontrola rodzicielska – ważne narzędzie, ale nie wystarczy

Chociaż aplikacje kontroli rodzicielskiej mogą pomóc w ograniczaniu czasu spędzanego przed ekranem oraz w filtrowaniu treści, to same w sobie nie zapewnią pełnej ochrony. Najważniejsze jest budowanie zaufania i otwartości w komunikacji z dzieckiem. Należy zachęcać je do rozmowy o tym, co widzi w Internecie, a także wskazywać bezpieczne i odpowiednie źródła informacji. Pamiętajmy, że to właśnie relacja z dzieckiem, wsparcie i zrozumienie mogą skutecznie chronić je przed zagrożeniami w sieci.