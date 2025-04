Wykład Poznaj – Zrozum – Zaakceptuj – Różnorodność w Niepełnosprawności już dziś!

Poznaj – Zrozum – Zaakceptuj – Różnorodność w Niepełnosprawności. Już 10 kwietnia 2025 o godz. 17.00 w Zagłębiowskiej Mediatece odbędzie się kolejny wykład Doroty Warczok-Paciej, którego celem jest umożliwienie lepszego zrozumienia sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Przed nami kolejny wykład Doroty Warczok-Paciej

Tym razem spotkanie poświęcone będzie tematowi “Uczeń z niepełnosprawnościami w szkole – problemy, potrzeby, oczekiwania...”, który omówiony zostanie z dwóch perspektyw. W pierwszej części pochylimy się nad problemami, z którymi w swojej codziennej pracy muszą mierzyć się nauczyciele i pedagodzy. W jaki sposób pomóc dziecku z niepełnosprawnością z jednej strony sprostać wymaganiom edukacji z drugiej odnaleźć się w grupie rówieśniczej w przestrzeni klasy i szkoły. Przedstawiona zostanie także perspektywa ucznia. By pomóc nauczycielom zrozumieć sytuację, w jakiej zostają postawione dzieci z niepełnosprawnościami, podejmując naukę w szkole, omówione zostaną także potrzeby i oczekiwania samych uczniów. Co jest ważne? Co jest trudne? W czym być może potrzebna jest pomoc? Na co warto zwrócić uwagę, wspomagając rozwój dziecka na płaszczyźnie edukacji.