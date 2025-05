Policjanci poszukują sprawcy kradzieży z włamaniem. Czy rozpoznajesz tego mężczyznę?

Policjanci z Komisariatu II prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia doszło 2 marca tego roku przy ulicy Ptasiej. Nieustalony jak dotąd mężczyzna dostał się do pomieszczenia biurowego, po czym ukradł znajdujący się we wnętrzu grzejnik.

Włamał się do biura i ukradł grzejnik

Rozpoznajesz? Poinformuj policję

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów. Wszystkie osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00. Osobom przekazującym informacje mundurowi zapewniają pełną anonimowość.