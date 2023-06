Pokaz Mody w Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Zobacz zdjęcia!

27 maja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Grota-Roweckiego 64, w ramach corocznego Święta szkoły, uczniowie i uczennice zaprezentowali efekty swoich twórczych działań i pasji.

Tegoroczny pokaz stanowił finał, trwających od 24 maja br., obchodów Jubileuszu 10- lecia CKZiU. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło sympatyków i entuzjastów mody, sztuki, kreacji artystycznych oraz tych wszystkich, którzy poszukują własnej ścieżki rozwoju. Pokaz miał dwie odsłony. Prezentację artystyczną w formie pokazu mody zaprezentowano społeczności szkolnej, absolwentom, rodzicom, doradcom zawodowym, osobom zajmującym się planowaniem kariery oraz wszystkim zainteresowanym. O 16.00 pokaz mody zatytułowany „W kraju kwitnącej wiśni" mogli zobaczyć pozostali goście. Na widowni znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta Sosnowca. Jak co roku z ogromnym zaciekawieniem prezentację artystyczną oglądali licznie przybyli reprezentanci firm współpracujących ze szkołą, pracodawcy i partnerzy CKZiU. Nie zabrakło przedstawicieli świata kultury i nauki oraz mody. Wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor CKZiU Pani Elżbieta Czernik, która w swoim przemówieniu przypomniała jak trudnym i wymagającym procesem było powstanie Centrum. Sukces, jakim jest 10 lat działalności CKZiU to wynik pracy wielu osób: dyrektorów, nauczycieli, administracji, a także uczniów i ich rodziców. Dziękując wszystkim powiedziała „mam poczucie spełnionej misji edukacyjnej".

Kraj kwitnącej wiśni

Inspiracją dla tegorocznego pokazu mody była szeroko pojęta kultura kraju kwitnącej wiśni. Na wybiegu można było zobaczyć ponad 30 projektów modowych przygotowanych zgodnie z najważniejszymi cechami kultury Japonii. Powstałe w pracowniach odzieżowych Technikum nr 7 modele cechowały: minimalizm i prostota, skromność i dyskrecja, równowaga i proporcje, a także szacunek dla tradycji i kultury. Tegoroczny pokaz skupiał się na prostocie formy i linii. Projektanci wybrali minimalistyczne wzornictwo, preferując eleganckie, dobrze skrojone ubrania o prostych kształtach. Skoncentrowali uwagę na jakości materiałów i precyzji wykonania. Wykorzystano tradycyjne wzory, tkaniny i techniki w nowoczesny sposób. Mimo, że moda japońska jest silnie zakorzeniona w tradycji, to w zaprezentowanych modelach widać było dążenie do innowacyjności i eksperymentów. Można było zaobserwować nowe formy, nietypowe kroje i niespotykane kombinacje materiałów. Zauważalna była dbałość o precyzję kroju, wykończenia, dekoracje, które nadają ubraniom wyjątkowy charakter. Gama kolorystyczna, w której zostały utrzymane prezentowane modele to biel i czerń z domieszką pudrowego różu. Wszystko to przyczyniło się do stworzenia doskonałej kolekcji, zarówno estetycznej, jak i funkcjonalnej. Uzupełnieniem tych jedynych w swoim rodzaju propozycji modowych były fryzury na głowach modelek, które przypominały egzotyczne gejsze. Ich włosy zdobiły kwiaty, patyczki, twarze chowały za wachlarzami bądź pod parasolkami. Nastrój tajemniczości i przyjemnego napięcia potęgowała muzyka Adriana Vol Zieglera, który od lat fascynuje się kulturą Japonii.

Sympatycy szkoły mogli zobaczyć, specjalnie na tę okazję przygotowaną, wystawę fotograficzną pt. „10 lat CKZiU", będącą przeglądem osiągnięć uczniów.

Finał obchodów 10- lecia Centrum potwierdził, że stworzenie tej wyjątkowej w skali kraju placówki edukacyjnej było doskonałym pomysłem. Szkoły wchodzące w skład CKZiU uczą, służą rozwijaniu talentów, są odzwierciedleniem pasji i marzeń uczniów i nauczycieli.

Charakterystyka kolekcji

"Kolekcja KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI zachwyca projektami charakteryzującymi się ogromną unikalnością, dzięki zastosowaniu kontrastów formy mającej odzwierciedlać: origami i kimono, kontrastem koloru: czarny, biały czyli yin i yang oraz faktury tkanin: mięsista satyna i przezierny szyfon. Satyna i szyfon podkreśla elegancje, jak i wytworność która wpływa na wizualną estetykę oraz wyobraźnie odbiorcy.