Filmowe środy w ogrodzie sosnowieckiej Mediateki. Sprawdź repertuar!

To już trzeci sezon filmowych spotkań w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, podczas których widzowie będą mogli spędzić wakacyjne wieczory z najlepszym światowym kinem.

Filmy w Ogrodzie Mediateki

Podobnie jak w poprzednim roku, Organizatorzy przygotowali repertuar pełen różnorodnych audiowizualnych wrażeń, a każdy z wybranych tytułów ma swój własny, unikalny klimat. Widzowie będą mieli okazję przekonać się, że znakomite filmy powstają nie tylko w Hollywood, ale we wszystkich miejscach na świecie – w Polsce, Rumunii, Skandynawii, Hiszpanii, Francji, Tunezji, Turcji czy Islandii. Udział w pokazach – bezpłatny. Ilość miejsc siedzących w Ogrodzie – ograniczona.

W wakacyjne środy zaprezentowane zostaną najnowsze dzieła uznanych mistrzów kina europejskiego, budzące emocje filmy nagradzane na światowych festiwalach, niedoceniane perełki oraz mocne propozycje reżyserek i reżyserów, którzy dopiero wyrabiają sobie nazwisko na rynku kina autorskiego. Każdy z tych filmów to wgląd w osobiste spojrzenie jego twórców na świat i spotkanie z ciekawymi bohaterami. A to wszystko w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, który zapewnia wyjątkową oprawę każdego pokazu.

Filmowe Środy w Ogrodzie to cykliczne spotkania filmowe zaplanowane na cały sezon letni. Organizatorzy zapraszają do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w każdą środę lipca i sierpnia (z wyjątkiem 30.08) o godz. 18.00. Wstęp wolny. Wszystkie filmy prezentowane będą w wersji z polskimi napisami.

Repertuar sosnowieckiej Mediateki

5 lipca, godz. 18.00

"W trójkącie" (2022, reż. Ruben Ostlund, czas pokazu – 2:20:00)

Kolejny film Rubena Östlunda (autora „Turysty” i „The Square”) to bezlitosna satyra, w której luksusowy jacht pełen bogatych ludzi i ich służących staje się metaforą współczesnego świata, beztrosko zmierzającego ku katastrofie. To propozycja zarówno dla fanów „Sukcesji”, jak i dla miłośników artystycznego kina europejskiego. „W trójkącie” to także zdobywca Złotej Palmy w Cannes, nominowany do Oscarów, Złotych Globów i Europejskich Nagród Filmowych.

12 lipca, godz. 18.00

„Matki równoległe” (2021, reż. Pedro Almodóvar, czas pokazu – 2:00:00)

Poruszający, wielowarstwowy film Pedro Almodóvara, ze znakomitą, wyróżnioną na festiwalu w Wenecji rolą Penélope Cruz. W tej opowieści o dwóch matkach i ich nietypowej więzi, znajdziemy wszystko to, co kochamy w kinie Almodóvara: cały wachlarz podkręconych emocji, skomplikowane relacje rodzinne, zaskakujące zwroty akcji i doskonałe aktorstwo.

19 lipca, godz. 18.00

„IO” (2022, reż. Jerzy Skolimowski, czas pokazu – 1:26:00)

Nagrodzony przez Jury w Cannes i nominowany do Oscara film Jerzego Skolimowskiego to emocjonujące kino drogi z niezwykłym głównym bohaterem – tytułowym osiołkiem. Nawiązując do klasycznego dzieła Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze”, „IO” pokazuje nam okrutny i przytłaczający świat ludzi z perspektywy wrażliwego zwierzęcia.

26 lipca godz. 18.00

„Paryż, 13. dzielnica” (2021, reż. Jacques Audiard, czas pokazu – 1:45:00)

Wysmakowany, pełen erotycznej energii czarno-biały film, będący adaptacją niezwykłego komiksu Adriana Tomine’a „Śmiech i śmierć”, został wyreżyserowany przez Jacquesa Audiarda („Prorok”, „Bracia Sisters”) i napisany przez Céline Sciammę („Portret kobiety w ogniu”). To elektryzujące kino o skomplikowanych relacjach międzyludzkich we współczesnym Paryżu, gdzie na każdym kroku rozgrywają się fascynujące historie.

2 sierpnia, godz. 18.00

„Skarb” (2015, reż. Corneliu Porumboiu, czas pokazu – 1:29:00)

Kolejny wyrazisty przedstawiciel robiącego furorę na całym świecie nowego kina rumuńskiego. Film Corneliu Porumboiu w oryginalny sposób łączy komedię z elementami kina przygodowego, a to wszystko w naturalistycznej, niemal dokumentalnej estetyce. Poszukiwania tytułowego skarbu nie będą proste i poprowadzą nas w nieoczekiwanych kierunkach, ale warto podjąć się tego wyzwania wraz z bohaterami filmu.

9 sierpnia, godz. 18.00

„Daleko od Reykjaviku” (2019, reż. Grímur HĄkonarson, czas pokazu – 1:32:00)

Obraz Grímura HĄkonarsona to pełen specyficznego humoru film, którego główna bohaterka – Inga (Arndís Hrśnn Egilsdóttir) – musi zmierzyć się z niezwykle trudnym przeciwnikiem – miejscową spółdzielnią, działającą wbrew interesom lokalnych rolników. To mocna opowieść o samotności i gniewie, rozgrywająca się w zapierających dech w piersiach krajobrazach Islandii.

16 sierpnia, godz. 18.00

„Mustang” (2015, reż. Deniz Gamze Ergźven, czas pokazu – 1:37:00)

Debiutancki film reżyserki Deniz Gamze Ergźven to brawurowy portret dorastającej piątki sióstr, których młodzieńcza energia i skłonność do buntu zderza się z twardą ścianą konserwatyzmu i patriarchatu. Beztroskie dzieciństwo szybko się kończy, kiedy z dnia na dzień ich dom staje się więzieniem, a rodzina postanawia jak najszybciej wydać dziewczynki za mąż. Poruszające, subtelne kino, nominowane do Oscara i Złotych Globów.

23 sierpnia, godz. 18.00

„Arab Blues” (2019, reż. Manele Labidi, czas pokazu – 1:28:00)

Film w reżyserii Manele Labidi to komedia o trudnym powrocie w rodzinne strony. Główna bohaterka, wychowana we Francji Selma (znana z „Patersona” i „Co wiesz o Elly” Golshifteh Farahani), przyjeżdża do rodzimej Tunezji, żeby założyć tutaj własną praktykę psychoanalityczną. Tylko czy Tunezyjczycy, świeżo po doświadczeniach Arabskiej Wiosny, są gotowi na psychoterapię?

Warto przypomnieć, że seanse w Ogrodzie nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania Mieszkańców Sosnowca. Zakup ekranu LED i towarzyszącego mu sprzętu został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego (VI edycji).